Bilişim Festivali Türksat desteğiyle başlıyor

Kamu Bilişim Zirvesi-Bilişim Festivali, Türksat’ın desteğiyle Antalya’da başlıyor.

Kamuda bilişim alanında çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği Kamu Bilişim Zirvesi-Bilişim Festivali, 10-13 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. “Potansiyelini Bilişim ile Keşfet” temasıyla gerçekleştirilecek zirveye Türksat ‘Altın Sponsor’ olarak destek verecek. Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Kemal Yüksek’in açılış konuşmasını gerçekleştireceği etkinlik, kamu başarısını, hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini yükseltmek için teknoloji kullanımını artırmayı hedefliyor.