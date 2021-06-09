Bilime meraklı gençler evlerinde kendi laboratuarlarını kurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Covid-19 salgını döneminde önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın eTwinning projesi kapsamında gerçekleştirilen online bilim atölyelerine destek veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, projenin son ayağında bilime meraklı gençlere uzay ve astronomiyi anlattı. ‘Dünyaya Güvenli İniş’ atölyesi adı altında gerçekleştirilen online sunumda BTM eğitmenleri Elvan Şen Yılmaz, Özlem İnan Yosun evlerinde kendi laboratuarlarını kuran öğrencilere insanoğlunun uzay macerasında geldiği noktayı aktardı.

Projenin son atölye çalışmasını Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi eğitmenleri ile yapan öğrenciler, bilim ile sosyalleşme imkânı bulurken, atölye çalışması online deneyler ile desteklendi. Öğrencilere ayrıca, uzay araçlarının dünyaya nasıl güvenli bir şekilde iniş yaptığı anlatıldı.

eTwinning nedir?

eTwinning, okullar arasında iletişim kurmak, işbirliği yapmak, proje geliştirmek amacıyla kurulmuş bir topluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği topluluğa ülkemizden ve Avrupa’dan 217 bin 314 okul katılım sağladı. ‘Evim Benim Laboratuvarım’ isimli atölye de bir eTwinning projesidir. Öğrencilerin internet üzerinden bilimle sosyalleşmesine imkân sağlayan proje kapsamında birçok bilimsel konu anlatılıyor ve online deneyler yapılıyor.