Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi öğrencilerinin ’Pi Günü’ etkinliği

Dünya ’Pi Günü’, Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi öğrencileri tarafından ’Pi Günü hatırası’ etkinliğiyle kutlandı.

‘Pi’ sayısını tanıtmak ve matematiği öğrencilere eğlenerek öğretmeyi hedefleyen ‘Dünya Pi Günü’ kapsamında Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Matematik Atölyesi öğrencileri, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti Pi sayısı hakkında bilgi sahibi oldu. Matematikçilerin Bayramı olarak da bilinen bu özel günde, çocuklar çeşitli etkinlikler yaparak eğlenerek öğrenmenin tadına vardılar.

"Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi’nde Pi Günü etkinliklerinde, öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler"

Pi Günü’nün matematiği seven öğrenciler için bayram günü olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi’nde Pi Günü etkinliklerinde, öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler, kendilerine ayraç yaptılar. Yapılan eğlenceli etkinlikler Pi sayısı öğrencilerimizin belleğinde kalıcı oldu. Eğitmenlerimizin öncülüğünde geleceğe yön verecek olan çocuklarımızı eğitmeye ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.