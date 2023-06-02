Bilim insanları Tokat için Karabuğday’ı araştırıyor

Tokat’ta bilim insanları çölyak hastaları için Karabuğday üretimini araştırıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen tarımsal araştırmalar Türkiye de bulunan 800 bin çölyak hastası için umut olacak. Tarımsal Ar-Ge merkezinde araştırması yapılan Karabuğday Tokat’tın iklime uygun hale getiriliyor. Bu yıl ilk defa araştırması yapıldığını belirten Dr. Şaziye Dökülen, "Bizimde buradaki çalışmamızda Türkiye’de 2 tane tescilli çeşit olan Aktaş ve Güneş çeşitleri kullanıldı. Aynı zamanda bölgede karabuğdayı görmemiz için üretimdeki, verimdeki durumu nasıl ve çiftçiye tavsiye etmemiz için bir imkan sağladı. Çalışmalarımızın bu yıl ilk yılıdır" dedi.

"Bu bitki çölyak hastalarına farklı bir alternatif oluşturuyor"

Türkiye’de 800 bin çölyak hastası olduğunu belirten Dr. Ögretim Üyesi Şaziye Dökülen" Ben endüstriyel bitkiler alanında çalışıyorum. Tıp varmatik bitkiler, nişasta ve şeker bitkileri, yağ bitkileri ile ilgili çalışmalarımız mevcut. Şu anda arkamızda bulunan endüstri bitkileridir. Aslında ismi karabuğdaydır. Bu ismi duyan herkes sanki buğdaygiller ailesinden sanıyor ama tamamen farklı ailelerin üyeleridir. Hiç birbirleri ile alakası olmayan bitkilerdir. Tamamen isim benzerliğidir. Son rakamlar neticesinde 800 bin civarında çölyak hastası bulunuyor. Çölyak hastalarının glutene alerjileri vardır. Bu karabuğday bitkisinde glüten bulunmamaktadır. Bulunsa dahi bağlı haldedir. Bu sebepten dolayı çölyak hastaları da buğdayla ilgili bir ekmek tükettiklerinde hastalık semptomları ortaya çıkmaktadır. Ama bu karabuğday ile ilgili bir ekmek tükettiklerinde herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar. Bu sebepten dolayı bu bitki çölyak hastalarına farklı bir alternatif oluşturuyor. Bunun yanında bitkinin çiçeklenme süresinin uzunluğu da arıcılık faaliyetlerinde önemli bir faktördür. Bu sebepten dolayı da arı yoğunluğu artırmak için arıcılık yapan üreticiler de bu bitkiyi alternatif olarak arıcılık yaptığı bölgelerde ekerek üretebilirler. Bizimde buradaki çalışmamızda Türkiye’de 2 tane tescilli çeşit olan Aktaş ve Güneş çeşitleri kullanıldı. Aynı zamanda bölgede karabuğdayı görmemiz için üretimdeki, verimdeki durumu nasıl ve çiftçiye tavsiye etmemiz için bir imkan sağladı. Çalışmalarımızın bu yıl ilk yılıdır. İnşallah bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun yanında tabi ki keten, çemen ve ayçiçeği gibi bir çok çalışmalarımız da mevcuttur" diye konuştu.