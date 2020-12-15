Bilim insanları, Tibet’te 176 milyon yıl öncesine ait 99 dinozor izi buldu

Çinli, Amerikalı ve Alman bilim insanlarından oluşan ekip, bölgenin Qamdo kenti yakınlarında 99 ayak izi buldu.



Historical Biology adlı bilim dergisinde yayımlanan makalede bulunan dinazor ayak izlerinin büyüklüğünün 22 cm ila 99,3 cm arasında değiştiği ifade ediliyor. Bunların 161 milyonla 176 milyon yılları arasında Jura çağına yani dinozorlar döneminde ufak, orta ve büyük boylu sauropodlar’a ait olduğu düşünülüyor.



Bilim insanları söz konusu dinozor türlerinin, ufaktan büyüğe doğru, yaklaşık 5 metre, 10 metre ve 22 metre boyunda olduğunu tahmin ediyor. Çin Yer Bilimleri Üniversitesi’nde doçent olan ve ekibin baş araştırmacılarından olan Xing Lida, Xinhua’ya verdiği demeçte, bu izlerin Qamdo’daki dinozorlara ilişkin verileri daha da zenginleştireceğini vurguladı.



Xing, büyük izlerin bulunduğu mekanın bir tür turistik cazibe alanı oluşturduğuna işaret etti. Zira bu yörenin sakinleri, söz konusu sauropod izlerinin Gesar adlı mitolojik bir savaşçı tarafından bırakılmış olduğuna inanıyor. Bu inanış, ayak izlerinin titizlikle korunmasına da kuşkusuz ki yardımcı olmuş. Ayrıca ayak izlerinin bulunduğu mekanda, dinozor meraklılarını çekecek nitelikte dev bir sauropod heykeli de var. 2017-19 yılları arasında Çin Bilim Akademisi ve Çin yer Bilimleri Üniversitesi’nden araştırma ekipleri, bölgede keşifler yapıp çok sayıda ayak izi bulup verilerini ayrıntılı biçimde toplamıştı.