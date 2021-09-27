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Bilim Buluşmalarına ilgi yoğun: 20 bin kişi ziyaret etti

TÜBİTAK’ın 4 bin 7 projesi çerçevesinde gerçekleşen Bilim Yolculuğu-2 etkinliği 20 bin bilim meraklısını ağırladı.

Bilim ve Teknoloji 27.09.2021, 10:48
Bilim Buluşmalarına ilgi yoğun: 20 bin kişi ziyaret etti

TÜBİTAK’ın 4 bin 7 projesi çerçevesinde gerçekleşen Bilim Yolculuğu-2 etkinliği 20 bin bilim meraklısını ağırladı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Üreğil Millet Bahçesi’nde TÜBİTAK’ın 4 bin 7 projesi çerçevesinde gerçekleşen Bilim Yolculuğu-2 etkinliğini 20 bin bilim meraklısı ziyaret etti. 49 farklı atölyede 1453 etkinliğin gerçekleştiği programda Mamaklılar hem yeni teknolojileri yerinde görme şansını yakaladı hem de düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçirdi.

3 gün boyunca ziyaretçilere açık olan Bilim Yolculuğu-2 etkinliğinin kapanış gününde ise bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillere aktaran akademisyen ve uzmanlara katılım belgesi Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel tarafından verildi.

Geleceğimiz emin ellerde

Öğrenmeye istekli merak eden araştırmacı genç beyinlerin yetişmesine katkı sağlayan etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanındayız. Biliyoruz ki bir milletin geleceği, okumuş ve kendini geliştirebilmiş bir toplumun gençlerine bağlıdır. O gençlerde bu etkinliğimize gösterdikleri yoğun katılım ile bizlere geleceğin ne kadar emin ellerde olduklarını gösterdiler” ifadelerine yer verdi.

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