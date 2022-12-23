Bilgisayarlarda tamir ve ikinci ele rağbet arttı

Pandemi sonrası dolar kurunun değişkenlik göstermesiyle birlikte elektronik cihazlarda maliyetlerin yükselmesi, elindeki eski ürünün değerini bilmeyi öğretti. Bu bağlamda ikinci el bilgisayar alırken ve bilgisayarın ne zaman tamire ihtiyaç duyulması gerektiğine uzman mühendis dikkat çekti.

İkinci el bilgisayar ile sıfır bilgisayar arasında neredeyse yarı fiyatına kadar inen bir fark söz konusu. Buna bağlı olarak bilgisayar tamircilerinde yenileme ve ikinci el ticareti hareketlendi.

Fiyat ve maliyetlerin yükselmesiyle sadece ikinci ele yönelimin olmadığını ve tamire de yönelimin olduğunu belirten Bilgisayar Mühendisi Siraç Aykanat, özellikle pandemi döneminde bu artışın başladığını söyledi. Laptop bilgisayarların 2 yılda bir bakımının yapılmasıyla ömrünün ortalama 15 yıl olabileceğine değinen Aykanat, “Masaüstü bir bilgisayarların ortalama 15-20 yıla kadar ömrü olur. Masaüstü bilgisayarlarda kolay kolay sorunlar çıkmıyor. Ama laptoplar ortalama 10-15 yıl arası kullanılabilir. Tabi kullanıcı hatası olmadan bilgisayar kullanılırsa bu yıl aralığında ömrü olur. Laptopların 2 veya 3 yılda bir de bakımı yapılırsa rahat bir şekilde dediğimiz yıl kadar ömrü gider” dedi.

Bilgisayar fiyatlarının 180 bin Türk Lirasına kadar çıkabildiğini ifade eden Aykanat, “Bilgisayar fiyatları dolar endeksli olduğu için net bir fiyat veremiyoruz. Ama şu anda en düşük bilgisayar fiyatı 6 binden başlıyor ucunu alamadan 100 ile 180 bine kadar çıkıyor. İnsanlar ister istemez kendi bütçesine göre cihaz seçiminde bulunuyor. Kısaca şöyle söyleyeyim, iş görebilen bir bilgisayar minimum 20 bin Türk Lirası olmuş. İkinci el bilgisayarlar ise sıfıra göre çok daha uygun. Yarı fiyatlara kadar düşebiliyor. 2. el piyasası çok hareketli olduğu için kimi zaman cihaz bulamaz hale geliyoruz” diye konuştu.

“İnternet üzeri ticarete dikkat edilmeli”

“Pandemi döneminde kullanıcılar artık internet üzerinde alışveriş yapmaya başladı. Bu alışkanlık devam da ediyor. Tabi ki bu en doğal haklarıdır” ifadelerine yer veren Aykanat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ticareti internet üzerinden yapmadan önce muhakkak firma ile görüşmeleri ve firmanın sağlamlığını teyit etmeleri bu anlamda kendileri için çok önemlidir. Ama en sağlıklısı yakındaki mağazadan ürün alınmasıdır. Çünkü internetten alışverişlerde dolandırıcılık ve yanlış ürünün gönderilmesiyle çoğu zaman karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçebilmek için yüz yüze ticaret yapılsa daha sağlıklı olur.”