Bilgisayarcılar ikinci el cihaz alınmasını önermiyor

Bilgisayarcılar, vatandaşların ucuza ikinci el bilgisayar almak yerine paraya kıyıp direkt olarak sıfır bilgisayar almasını öneriyor.

Eskişehir’de 1991’den beri bilgisayar tamirciliği yapan İsmail Demirkapı bilgisayarcıların neden ikinci el bilgisayar alınmasını önermediğiyle ilgili bilgiler paylaştı. Özellikle öğrenciler için artık temel bir ihtiyaç olan bilgisayarlar fiyatları biraz pahalı olduğu için bazı vatandaşlar ikinci el piyasasına yöneliyor.

“Cihaz 2-3 ay çalışıyor sonra tekrar bozuluyor”

Ömrü bitik cihazların üzerine işlem yapıldığını ve kısa süre için kullanılabilir hale getirildiğini ifade eden Demirkapı, ne olursa olsun sıfır bilgisayar alınması gerektiğini söyledi. İş yerlerine toplu masaüstü satışları yapıldığında bir sorun olmadığını belirten Demirkapı, “İkinci el bilgisayar alımını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Biz bilgisayarcılar genellikle ikinci el notebook ve masaüstü bilgisayarlarda toplu halde alım satım yapıyoruz. Örneğin fabrikaya aynı seri cihazlardan 100 adet masaüstü satıyoruz, sorun olduğu zaman bu cihazlardan birbirine parça aktarıp her türlü arkasında durabiliyoruz. Ancak kişisel kullanımlarda bu böyle değil. Vatandaşların ikinci el cihaz almalarını tavsiye etmiyoruz. Özellikle notebooklarda işlem görmüş cihazlar oluyor. Ömrü bitik cihazların üzerine işlem yaparak kısa süre için kullanılabilir hale getiriyorlar, ondan sonra cihaz 2-3 ay çalışıp tekrardan bozuluyor” dedi.

“Özellikle ikinci el notebook alınmamalı”

İkinci el bilgisayar alınmamasının ve vatandaşların paraya kıyıp sıfır bilgisayar almaları gerektiğinin altını çizen Demirkapı, şunları anlattı;

“Masaüstü bilgisayarlarda olay basit. Parçaları tek tek rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz ve sağlık ömürlerini az çok görebiliyoruz. Ancak notebooklarda böyle olmuyor çünkü parçaları tümleşik yani anakarta bağlı oluyor. Bütün parçaların bir arada çalışması sebebiyle kontrollerinde biraz sorun oluyor. Özellikle notebooklarda son kullanıcıdan ve ikinci el satıcılardan alışveriş yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Öğrenci arkadaşların yapacağı iş ne ihtiyaçları varsa ona göre cihaz almak olacaktır. Bilgisayarı Word ve Excel gibi ofis amaçlı mı kullanacak, üç boyutlu işlem mi yapacak yoksa oyun mu oynayacak? Öncelikle bunu belirlemesi lazım. Vatandaşlar bize danışırlarsa bilgisayarcılar olarak onlara marka, model ve bilgi vererek yardımcı oluruz. Bizler vatandaşların bütçelerini ayarlayıp sıfır bilgisayar almalarını istiyoruz, ikinci el asla tavsiye etmiyoruz.”