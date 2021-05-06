Bilgisayar kullanıcılarının %22'si hala Windows 7 işletim sistemini kullanıyor

Kullandığınız işletim sistemi yapmanız gereken her şeyi halledebildiği sürece dışarıdan iyi görünse de, satıcı artık onu desteklemiyorsa saldırılara açık hale gelebilir. İşletim sistemleri kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, diğer tüm teknik güncellemelerle birlikte güvenlik açıkları için yama da alamaz ve siber saldırılara karşı daha savunmasız hale gelir. Bu nedenle, sistemleriniz ve iş ağınızı bu önlenebilir sorundan korumak için işletim sisteminizi güncellemeniz büyük önem taşır.

Hala Windows 7 kullananlar arasında tüketiciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve çok küçük işletmeler neredeyse aynı paya sahip- her biri %22 oranında. Küçük işletmelerin neredeyse dörtte birinin halen modası geçmiş bir işletim sistemini kullandığı ve büyük çoğunluğunun siber güvenlikten sorumlu özel BT personeline sahip olmadıkları dikkate alındığında, işletim sistemlerini güncellemek daha da önemli hale geliyor. Bu tarz işletmeler şimdilik Windows 7 için genişletilmiş ücretli destek almaya devam edebilse de bu ekstra masraf anlamına geliyor ve uzun süre sürdürülebileceğinin bir garantisi yok.

Kaspersky’nin bulguları ayrıca, bireylerin ve işletmelerin yalnızca küçük bir yüzdesinin (%1’den daha az) desteği 2014 ve 2017’de sona eren Windows XP ve Vista gibi eski işletim sistemlerini kullanmaya devam ettiğini gösterdi. Özetle kullanıcıların neredeyse dörtte biri (%24) artık desteği olmayan bir Windows işletim sistemi kullanıyor.

Neyse ki, kullanıcıların %72'si Windows işletim sisteminin en son sürümü olan Windows 10'u kullanıyor.

Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Oleg Gorobets, şunları ifade ediyor: “İşletim sisteminizi güncellemek birçokları için sıkıntılı gibi görünebilir. Ancak işletim sistemi güncellemeleri yalnızca hataları düzeltmek veya en yeni arayüzleri etkinleştirmek için gerekli değildir. Güncellemeler siber suçluların girmesi için açık bir kapı bırakabilen hatalara karşı da düzeltmeler sunar. Çevrimiçi durumdayken tetikte olduğunuzu ve korunduğunuzu düşünseniz bile, işletim sisteminizi güncellemek herhangi bir üçüncü taraf güvenlik çözümünün varlığından bağımsız olarak göz ardı edilmemesi gereken temel bir güvenlik unsurudur. Çünkü işletim sistemi eskiyse artık kritik güncellemeleri alamaz. Eski ve yıkılan evinize yeni bir kapı takmanın anlamı olmadığı gibi, değerli verilerinizi emanet ettiğiniz işletim sisteminin güvenliğini sağlamaya gelince de aynı tutum geçerlidir.”

Ömrünü tamamlamış bir işletim sisteminin risklerinin farkında olmanın yanı sıra, kendinizi veya işinizi korumak için Kaspersky şunları öneriyor: