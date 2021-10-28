Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Belgelendirme Programı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, TSE ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı” hayata geçiriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” uyum denetimi

faaliyetlerine yol göstermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bilgi ve İletişim

Güvenliği Denetim Rehberi” yayımlandı. Bu çerçevede denetim gerçekleştirecek firmaların ve firma personelinin sahip olması

gereken kriterler ile eğitim ve belgelendirme hususları belirlendi. Belirlenen kriterler doğrultusunda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı” hazırlandı.

Belgelendirme programı kapsamında düzenlenecek faaliyetler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda TSE ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile yürütülecek. Belgelendirme programı ile denetçi ve başdenetçilerin sertifikasyonu sağlanacak, denetim hizmeti sunabilecek firmalar belgelendirilecek.

Denetçilerin belgelendirilmesi için

düzenlenecek olan eğitim ve denetçi sertifikasyon sınavlarının ise üç aylık dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Belirlenen takvime göre 2021 yılı için ilk eğitimler 15 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Denetçi sertifikasyon sınavları ise 6-10 Aralık tarihleri arasında TSE Ankara Merkez yerleşkesinde düzenlenecek.

Bünyesinde TSE tarafından sertifikalandırılmış denetçi ve başdenetçi bulunduran ve gerekli diğer kriterleri sağlayan firmalar belgelendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgilere TSE’nin yayımlamış olduğu “Bilgi ve İletişim

Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Rehberi”nden ulaşılabilecek. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ise https://bilisim.tse.org.tr adresinden yapılacak.