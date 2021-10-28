banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Belgelendirme Programı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, TSE ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı” hayata geçiriliyor.

Bilim ve Teknoloji 28.10.2021, 11:21
Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Belgelendirme Programı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, TSE ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı” hayata geçiriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” uyum denetimi

faaliyetlerine yol göstermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bilgi ve İletişim

Güvenliği Denetim Rehberi” yayımlandı. Bu çerçevede denetim gerçekleştirecek firmaların ve firma personelinin sahip olması

gereken kriterler ile eğitim ve belgelendirme hususları belirlendi. Belirlenen kriterler doğrultusunda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı” hazırlandı.

Belgelendirme programı kapsamında düzenlenecek faaliyetler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda TSE ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile yürütülecek. Belgelendirme programı ile denetçi ve başdenetçilerin sertifikasyonu sağlanacak, denetim hizmeti sunabilecek firmalar belgelendirilecek.

Denetçilerin belgelendirilmesi için

düzenlenecek olan eğitim ve denetçi sertifikasyon sınavlarının ise üç aylık dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Belirlenen takvime göre 2021 yılı için ilk eğitimler 15 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Denetçi sertifikasyon sınavları ise 6-10 Aralık tarihleri arasında TSE Ankara Merkez yerleşkesinde düzenlenecek.

Bünyesinde TSE tarafından sertifikalandırılmış denetçi ve başdenetçi bulunduran ve gerekli diğer kriterleri sağlayan firmalar belgelendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgilere TSE’nin yayımlamış olduğu “Bilgi ve İletişim

Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Rehberi”nden ulaşılabilecek. Süreç ile ilgili bilgilendirmeler ise https://bilisim.tse.org.tr adresinden yapılacak.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3