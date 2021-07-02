Bilgi Evleri’nde sertifika coşkusu

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bilgi Evleri’nde eğitim gören 200 öğrenci sertifika coşkusu yaşadı.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, pandemi dönemini fırsata çevirerek geleceğe ışık tutan Bilgi Evleri’nde gitar, ney, akıl zeka oyunları, satranç ve drama kursu düzenledi. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Bilgi Evleri’nde eğitimlerini tamamlayan toplam 200 öğrenci, sertifika töreni öncesi hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kursiyerlerin yanında olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, öğrenciler ile tek tek ilgilendi. Sertifika töreninde konuşan Seferler, “Bilgi Evleri’nde gerek el becerileri gerekse değerler eğitimi konusunda çok güzel etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımız, burada öğrendikleriyle özgüvenlerini geliştiriyor. Vaktini değerli geçirmek isteyen öğrencilerimiz eğitimlerimizden faydalanabilir. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ayrıca velilerimize de destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Beytullah Seferler, öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verirken, yeni dönemde eğitimlerden faydalanacak çocuklara da başarılar diledi.