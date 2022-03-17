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Biletinial, 27 Mart “Dünya Tiyatro Günü”nü teknolojisiyle destekliyor

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Türkiye’de bu yıl ilk defa ‘Tiyatro izlemeyen kalmasın’ sloganıyla festival havasında kutlanacak. Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial da festivali teknolojisi ile destekleyecek.

Bilim ve Teknoloji 17.03.2022, 16:03
Biletinial, 27 Mart “Dünya Tiyatro Günü”nü teknolojisiyle destekliyor

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Türkiye’de bu yıl ilk defa ‘Tiyatro izlemeyen kalmasın’ sloganıyla festival havasında kutlanacak. Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial da festivali teknolojisi ile destekleyecek.

Dünya Tiyatro Günü tam 61 yıldır aralıksız olarak kutlanıyor. Dünya çapında kutlanan bu özel günde, birçok sanat grubu ve tiyatro, kapılarını izleyicilerine büyük bir coşkuyla açıyor. Bu yıl Dünya Tiyatrolar Günü Türkiye’de çok daha etkin bir şekilde kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları ve özel tiyatroların iş birliği ile 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında 3 günlük Tiyatro Festivali gerçekleştirilecek. Festival kapsamında tiyatro severler 25-27 Mart tarihlerini kapsayan 3 günde ve 81 ilde 17’si çocuk temalı olmak üzere 199 oyunu sembolik ücretlerle izleyebilecek.

Bu yıl gerçekleştirilen özel bir çalışma ile aynı anda ‘perde’ diyecek 199 oyunun biletleri ise Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial ile tiyatro severlere sunulacak. Özel indirimler ile izleyicilere sunulacak tiyatro biletleri, Biletinial uygulamasında her şehre uygun olarak kategorize edilerek seçim yapma işlemini kolaylaştırılacak.

“Gücümüz teknolojimizden geliyor”

Türkiye genelinde ve KKTC’de 300’den fazla sinema, 2 binden fazla salon ve 220 binden fazla koltuk kapasitesiyle hizmet sunduklarını söyleyen Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, festival süresince biletlerin indirimli satışa sunulacağı bilgisini verdi.

Uslu, şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un açıkladığı üzere ‘Dünya Tiyatrolar Günü’, bu yıl 3 günlük bir festival şeklinde kutlanacak. Festival, Devlet Tiyatroları’nın yanı sıra özel tiyatroların da katılımıyla gerçekleştirilecek. Biletinial olarak biz de teknoloji alt yapısı üzerine kurulu yazılım ağımız ve bu alandaki 10 yıllık tecrübemizle Dünya Tiyatrolar Günü’nün festival havasında kutlanmasına tam destek vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde devlet ve özel tiyatrolar ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinde tiyatro severlerin görmek istedikleri oyunlara hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. www.biletinial.com’u ziyaret ederek bulunduğunuz şehri seçip dilediğiniz oyuna indirimli bilet alabilir, yaşadığınız şehirdeki tüm etkinliklere de yine tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.’’

17’si çocuk temalı, 199 performans gerçekleştirilecek

Festival kapsamında 81 ilde 17’si çocuk temalı, 199 performans sahnelenecek. Dünya Tiyatrolar Günü, önümüzdeki yıl da kapsamı genişletilerek festival havasında kutlanmaya devam edilecek.

Biletinial’ın, etkinlik sektöründe hizmet veren teknoloji odaklı bir platform olduğunun altını çizen Uslu, “Faaliyete geçtiği günden bu yana yenilikçi uygulamaları devreye alan Biletinial, teknolojik gelişmeler ışığında müşterilerini yeni etkinliklerle buluşturmakta ve eşsiz deneyimler sunmakta. Sürekli büyüyen ve gelişen altyapısı ile sinema, tiyatro, konser, spor ve birçok farklı özel etkinlik alanında yüzlerce etkinliğe zahmetsizce erişim olanağı veren Biletinial’ın iş ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler (Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü konserleri), Türkiye Voleybol Federasyonu) Türkiye’nin önde gelen sinema grupları, özel tiyatrolar, şehir tiyatroları, spor kulüpleri, performans sahneleri, tema parklar ve eğlence parklarının yanı sıra eğitim, seminer gibi organizasyon gerçekleştiren kurumlar da yer alıyor” dedi.

“Teknoloji gücüyle altyapıyı ücretsiz sunuyor “

Türkiye’de kültür, sanat, spor ve eğlence sektörünün daha sağlıklı gelişmesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışının sektörde hâkim olabilmesini sosyal sorumlulukları olarak gördüklerini dile getiren Uslu, “Bu amaçla kurumların ihtiyaç duyduğu yazılım çözümlerini, sektörü ileri taşıyacak nokta ve alanlarda gerektiğinde ücretsiz olarak sağlıyoruz. Bu uygulama ile sektör, sağlıklı büyüme ve potansiyelini daha iyi değerlendirme imkanına sahip oluyor. Bunu yapıyoruz çünkü biz sektörle birlikte büyümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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