Bilal Erdoğan: “Türkiye olarak 21. yüzyılda damgamızı vuracağız”

Samsun’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) il ve ilçe temsilcilikleri açılışına katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Türkiye’nin 21. yüzyıla damga vuracağını söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın Samsun il ve ilçe temsilciliklerinin açılışı TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreni, TÜGVA Samsun İl Başkanı Mustafa Demir’in konuşması ile başladı. Demir, açılışta emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

“Türkiye’nin önünde 2 yol var”

Açılışta konuşan ve gençlere seçmek istedikleri yol hakkında fikir veren TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, “Açılışını yaptığımız merkezler, teknolojinin ve bilimin daha ileriye taşınmasına fayda sağlayacak olan merkezler. Bunlar Türkiye’nin geleceğinin, gençlerinin, sizlerin vakit geçirirken geleceklerine katkı sağlayacakları yerler. Türkiye’nin önünde 2 yol olduğunu görmek durumundayız. Bunlardan 1 tanesi Türkiye’nin belli kesimler tarafından çok özenilen ‘keşke bizde bunlar gibi olsak’ dedikleri ‘Batı’ değil mi? ‘Bir Avrupa, Amerika gibi olsak keşke’ hani oradaki zenginlikleri teknolojileri Türkiye’de olmadığı zamandan kalan bir özentiyle bekleyen, ‘keşke onlar gibi olsak’ bir yol bu. Yani inancımız, dinimiz, kültürümüz, kimliğimiz bunların hepsini kaybetmek kaydıyla Batı’nın bir payandası, benzeri, parçası olmak ve yönlendirmelerine açık olmak. Ne derse onu yapacaksın. ‘Şurayla ticaret yapacaksın, şunu üretemezsin, bunu sen yapamazsın, şuraya asker gönderemezsin, buraya gönderebilirsin.’ Bir yol tamamen bu. Nedir bu? Özgürlük müdür, bağımsızlık mıdır? Bu özgürlük de bağımsızlık da değildir. Özgürlük, bağımsızlık demek; 85 milyon nüfusunuz varsa, dünyanın böylesine kritik bir konumu size aitse, bu topraklara tutunmayı gerektiriyorsa özgürlük ve bağımsızlık demek ancak önümüzdeki 2. yol ile mümkün olur. Bu 2. yol; kendi kimliğimizi, inancımızı, kültürümüzü kuşanarak kendi kararlarımızı verdiğimiz geleceği inşa etmek” dedi.

“Türkiye olarak 21. yüzyılda damgamızı vuracağız”

Ülke olarak yaşanan gelişmeler neticesinde Türkiye’nin 21. yüzyıla damga vuracağını ifade eden Bilal Erdoğan, “Türkiye’de inançlı insanlara ‘gerici, yobaz’ dediler. 28 Şubat’ın yıl dönümündeyiz. Bu insanları töhmet altında bırakırken hep şunu iddia ettiler; ‘Namaz kılana adam, camiye girip çıkana adam, Kur’an okuyan adam, bunların bilimden, teknolojiden, fenden haberi olmaz. Bunlar gericidir’ dediler. Şimdi bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Artık bunu söyleyecek durumları dahi kalmadı. Bugün gelişmişlikle, bilimle, teknolojiyle dinin imanın böyle bir alakası olmadığı ortaya çıktı. Gayet muhafazakar, dindar, camiye girip çıkan, Kur’an okuyan insanların Türkiye’nin teknolojik gelişimine ne denli katkılar sağladığı herkes tarafından görüldü. Bu ne demektir? Gelin hep birlikte geleceğinizi yani gençler, 21. yüzyıl sizin yüz yılınız. Geleceğimizi kendi kimliğimizle inşa edelim. Hem kendi inancımızı, kültürümüzü daha sağlam sıkı sıkı tutalım, koruyalım hem de dünyanın 21. yüzyılına damgasını vuracak işleri milletçe yapalım. Şu 20 yılda nerelerden nerelere gelebildik. Neleri yapabilir hale geldik. Uluslararası ilişkilerde, ticarette, siyasi ağırlık olarak Türkiye’de dünyada nasıl bir yere geldi. Şimdi biz bundan sonraki 20 yılda 40 yılda neleri yapabileceğimizi daha iyi görüyoruz. Gerçekten daha bir şey görmedik. Türkiye olarak 21. yüzyılda damgamızı vuracağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Ama ne yapacağız; çalışacağız” diye konuştu.

TÜGVA’nın faaliyetlerinden bahseden, TÜGVA’nın gençlerin geleceğine dair yapmak istediği işleri yapabilmelerini sağlamak için var olduğunu anlatan Erdoğan, gençleri bilim ve teknoloji alanında yeni buluşlara imza atmaya davet etti. Erdoğan, "Siz sporda, sanatta, kültürde ilerlemek istiyorsanız işte TÜGVA’nın atölye ve alanları sizin emrinizde. Dolayısıyla sizin projeniz olacak TÜGVAda bunu gerçekleştirmek için gerekli destekleri bulacaksınız. O yüzden TÜGVA Türkiye gençliğinin yanında, Türk gençlerinin hayallerinin gerçekleştirmesinin yanında kendi kimliğiyle, kendi inancıyla özgür ve bağımsız Türkiye’nin inşasında en baş aktör olarak bulunmaya devam edecek ve gençlerimiz için var olacak. Gençler de TÜGVA’yı yalnız bırakmayacak. Buralar annelerin, babaların ve ailelerin çocuklarını güvenle emanet edecekleri, çocukların hoşça vakit geçirirken kendilerini geliştirecekleri, ortak projeler yapacakları çok faydalı yerler. Bütün emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Her zaman gençlere destek vermek için çalıştıklarını dile getiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bugün sadece burası değil, bunun gibi 11 binamızın açılışını yapıyoruz. Gençler için uğraşıyoruz ve uğraşmak durumundayız. Gelecek için elimizden ne geliyorsa bunları gençlerimiz için hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu manada tüm kurumlarımız ile gençlerimiz için varız” ifadelerini kullandı.

Gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “TÜGVA, çok önemli bir birliktelik. Her zaman gençlerimizin ve sizlerin yanındayız. Yetişemediğiniz yerde destek vermeye hazırız. Samsun’da çok güzel bir gayretiniz var. Yeni binanız hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

"Türkiye’yi daha ileriye getirecek olan buradaki genç kardeşlerimiz ve onların heyecanı, motivasyonudur”

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı Enis Eminoğlu ise, destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu sene TEKNOFEST Samsun’da gerçekleşecek. Gaziantep’in ardından ilk kez Anadolu’da Samsun’da gerçekleştirilecek. Bu anlamda da çok kıymetli görüyoruz. 28 Şubat’ta gerici, irticacı dedikleri insanlar bugün Türkiye’yi çok başka bir noktaya getirmiş oldu" dedi. "Burada yapacağımız çalışmalar da bunlara zemin hazırlamış olacak" diye devam eden Eminoğlu, "Türkiye’yi daha ileriye getirecek olan buradaki genç kardeşlerimiz ve onların heyecanı, motivasyonudur” diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından toplam 12 temsilciliğin açılış kurdelesi kesildi. Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri, daha sonra incelemelerde bulundu, gençlerle sohbet etti.