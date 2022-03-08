Bigo Live ile FunPlus arasında iş birliği

Bigo Live, FunPlus firmasının State of Survival oyunu ile Türkiye’deki oyun topluluklarını geliştirmek için iş birliğini duyurdu.

Dünyada önde gelen sosyal canlı yayın platformlarından biri olan Bigo Live, dedike oyuncuları tanımak, ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla mobil oyun geliştiricisi ve yayıncısı FunPlus’ın geliştirdiği popüler hayatta kalma oyunu State-of-Survival (SOS) ile oyuncuların becerilerini geliştirmek ve Türkiye’de topluluklarını oluşturmalarını desteklemek için 20 günlük bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Yarışma 25 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında canlı yayın platformunda gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre, etkinlik sırasında izleyicilere ve en iyi State of Survival İttifak Liderlerine 3 bin dolara varan nakit ödül ve 60 bin dolara varan oyun içi aksesuarlardan oluşan çeşitli oyun içi teşvikler sunulacak.

Konuyu değerlendiren FunPlus Yöneticisi (CBO) Chris Petrovic, "State of Survival’ın piyasaya sürülmesinden bu yana Türkiye pazarında elde ettiği başarıdan gurur duyuyoruz ve yerel oyunculara bunun gibi iş birlikleri aracılığıyla içeriğimizin keyfini çıkarması için daha da fazla fırsat sunmayı dört gözle bekliyoruz. Bigo Live gibi önde gelen bir canlı yayın platformuyla ortaklık bu önemli kitleyle etkileşim kurmamıza izin veriyor ve bu anlaşmayla oyuncuların da harika ödüller kazanabilecek olmasından çok memnunuz" şeklinde konuştu.