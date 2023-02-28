Beyaz Saray’dan federal kurumlara TikTok yasağı için 30 gün süre

Beyaz Saray, federal kurumlara Çin merkezli TikTok uygulamasının cihazlardan kaldırılması için 30 gün süre verdi.

Avrupa Komisyonu ve Kanada’nın aldığı TikTok kararının ardından ABD hükümeti de yasak için son tarihi açıkladı. Beyaz Saray, milyonlarca kullanıcısı bulunan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un federal kurumlara ait cihazlardan kaldırılması için 30 gün süre verdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) danışmanı Jenna Leventoff konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kongrenin sosyal medya platformlarını sansürlememesi ve Amerikan vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Leventoff, "Düşüncelerimizi, fikirlerimizi, görüşlerimizi ülke ve dünya genelindeki insanlarla paylaşmak için TikTok’u ve diğer platformları kullanma hakkına sahibiz" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, Çinli teknoloji devi ByteDance bünyesindeki TikTok’un Çin Komünist Partisi tarafından casusluk veya propaganda amacıyla kullanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle uygulamaya kısıtlama getirmek istiyor. ABD Başkanı Joe Biden Ocak ayında imzaladığı bir kararnameyle TikTok’un hükümet tarafından verilen cihazlarda kullanılmasını yasaklanmıştı. Karar ile uygulamanın ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’da da kullanılması yasaklanmıştı.

Kanada hükümeti, dün güvenlik risklerini gerekçe göstererek TikTok’un devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımını yasakladığını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu ise geçtiğimiz hafta benzer bir açıklama yaparak uygulamayı yasaklamıştı.

TikTok, kişisel verileri paylaştığına ilişkin suçlamaları ve casus iddialarını birçok kez yalanlamıştı.