banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

BELPAS ürünleri e-ticaret ile satışta

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş. ürettiği ürünleri e-ticaret sitelerinde satışa sundu. Türkiye’de ilk kez bir belediye şirketi sıvı gübreden yol çizgi boyasına, buz çözücü solüsyondan kozmetik yağlara kadar birçok tescilli ürünü uygun fiyatlarla vatandaşlara ve firmalara gönderiyor.

Bilim ve Teknoloji 03.02.2022, 11:55
BELPAS ürünleri e-ticaret ile satışta

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş. ürettiği ürünleri e-ticaret sitelerinde satışa sundu. Türkiye’de ilk kez bir belediye şirketi sıvı gübreden yol çizgi boyasına, buz çözücü solüsyondan kozmetik yağlara kadar birçok tescilli ürünü uygun fiyatlarla vatandaşlara ve firmalara gönderiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. tarafından üretilen birçok ürün internet üzerinden satışa sundu. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen uygulamayla BelPlas A.Ş. resmi internet sitesi dışında e-ticaret sitelerinde de termoplastik, çift kompedantlı, soğuk yol çizgi boyası, terebentin, reçine, buz çözücü solüsyon BELÇÖZ, organik gübre, faydalı mikroorganizmalar, çöp kokusu giderici, el temizleme sıvısı ve anti bakteriyel sabun gibi birçok ürünün satışını başlattı.

Kış aylarında en çok talep gören ürün buz çözücü: BELÇÖZ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar ve buzla mücadelede etkin olarak kullanılan ve etkisini eksi 40 dereceye kadar gösteren buz çözücü solüsyon BELÇÖZ’ün internet satışının başlamasıyla en çok talep edilen ürünler arasında yer aldı. Başkent’in cadde, bulvar, kaldırım ve üst geçitlerinin yanı sıra metro giriş ve çıkışlarında kullanılan buz çözücü solüsyon BELÇÖZ, aşındırıcı etkisi olmadığından asfalt, beton, kaldırım, metal aksamlar ve taşıtlara da zarar vermezken, çevre dostu formülüyle tercih edilmeye başlandı. Büyük kamyon veya tuzlama araçlarının giremediği yerlerde kolaylıkla kullanılabilen ve BelPlas Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen buz çözücü solüsyon, Karayolları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Kimya Laboratuvarı ile Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarı toksikoloji testlerinden de başarıyla geçti.

BELPLAS dünyaya açılıyor

2019 yılından itibaren üretim alanlarını genişleterek yenilikçi ürünlerin üretimine başlayan BelPlas A.Ş. birçok organik ve kimyasal ürünün üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Üretim ve uygulama bazında ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelere uygun, çevre dostu, fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak müşteri istek ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayan BelPlas A.Ş. temel kalite seviyesini artırmak için önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor.

“Ulusal pazarda yapılan bu satışlar toplumsal ve kamusal faydaya yönelik”

BelPlas’ın güvenli ödeme yöntemleri, uygun fiyat politikası ve kargo takip hizmeti ile e-ticaret tüketicilerine pratik alışveriş deneyimi sağladığını belirten BelPlas Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman, yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“BelPlas klasik olarak boya üreten bir fabrikaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte bu fabrika gübre, buz çözücü solüsyon, dezenfektan, faydalı mikroorganizmalar gibi toplumsal ve kamusal fayda sağlayan ürünlere yöneldi. Bu ürünleri biz Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa olmak üzere ulusal ve uluslararası pazara açtık. Örneğin Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi Türki ülkeleri ile Irak, Moldova gibi ülkelere hem boya satıyoruz hem de gidip uygulamasını yapıyoruz. Bunun haricinde BELÇÖZ, gübre ve diğer ürünlerimizi Türkiye’deki ‘Trendyol’, ‘HepsiBurada’, ‘N11’ gibi sitelerde satışa sunduk. Ulusal pazarda yapılan bu satışlar toplumsal ve kamusal faydaya yönelik. Örneğin geçen dolar çok arttığında gübre firmaları satışları durdurdu. Tabii ki biz bunu yapmadık, satışlarımızı devam ettirdik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte toplumsal ve kamusal faydayı önceleyen işlere yönelerek şirketimizi hem büyütüyoruz hem de halkımızın yararına kar gözetmeden satışlar yapıyoruz.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11