Belediye Başkanı Çetin’den Armada Rov Team ekibine destek

Pursaklar Belediyesi sponsorluğunda geçen yıl Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) aldığı beşincilikle Pursaklar’ı gururlandıran Armada Rov Team ekibi, yarışma öncesi Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti.

TEKNOFEST için gençlere her türlü desteği veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, finalist olarak 21-24 Temmuz tarihleri arasında Giresun’da düzenlenecek olan havuz etapları yarışmasında, Pursaklar’ı temsil edecek olan ‘Armada Rov’ ekibini makamında ağırladı. Gençlerin yeraltı su araçlarını dikkatlice inceleyen Çetin, Armada Rov Team ekibi, sualtı aracının teknik detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

"Gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, elimizden geleni yapacağız"

Armada Rov Team takımının TEKNOFEST yarışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediyemiz sponsorluğunda su altı aracı geliştiren Armada ROV Team takımı TEKNOFEST 2022 yarışmalarında finalist olarak 21-24 Temmuz tarihleri arasında Giresun’da havuz etaplarında yarışacak. Bundan önceki yarışmalarda olduğu gibi gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, elimizden geleni yapacağız. Pursaklar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerimizin bu sene de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyor, yarışmada başarılar diliyorum" dedi.