Beklenen özellik geldi: WhatsApp'ta artık 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği var

WhatsApp sonsuza kadar sessize alma özelliği nihayet kullanıma sunuldu. Uygulamanın kullanıcıları, dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından WhatsApp Messenger'da çeşitli nedenlerden ötürü zorunlu olarak içerisinde yer aldığınız ve ayrılamadığınız grupları artık ikinci kararınıza kadar susturma imkanına sahip oldu. Peki, uygulamanın aldığı yeni özellik nasıl kullanılıyor?

WhatsApp Sonsuza Kadar Sessize Alma Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ın susturma seçeneklerine ekstra olarak gelen yeni seçeneği kullanmak tahmin edilebileceğinden de basittir. Anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin deneyimlemesi gereken yeni seçeneğin nasıl kullanıldığını öğrenmek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

• İlk olarak anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ı açın.

• WhatsApp'ı açtıktan sonra "Sohbetler" bölümünden sessize almak istediğiniz bir sohbeti (Bu sohbet bir grup ya da bir kişi olan sohbet geçmişi olabilir) bulun. Sohbetin üzerine basılı tutun ve sağ üst köşede yer alan susturma seçeneğinin üzerine dokunun.

• Susturma seçeneğine dokunduktan sonra önünüze "Bildirimleri Sessize Al" başlığına sahip bir pencere gelecektir. Bu başlığın altında ise üç seçenek göreceksinizdir. "Her zaman" seçeneğini işaretleyin ve "Tamam" butonuna basın. Sohbet siz aksi bir işlem gerçekleştirene kadar sessize alınmış bir şekilde kalmaya devam edecektir.

• Sohbetin tekrardan eski haline gelmesini ve o sohbetten gelen mesajların bildirimini tekrardan gelmesini sağlamak için sohbeti bulun, üzerine basılı tutun ve sağ üst köşede yer alan ses simgesine dokunun.

WhatsApp Sonsuza Kadar Sessize Alma Seçeneğinin Faydaları

WABetaInfo geçen aylarda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın mevcut susturma seçeneklerine yeni bir seçeneğin daha geleceğini duyurmuştu. Şirket, o zamandan bu yana yeni susturma seçeneği ile ilgili testlerini devam ettirmişti. Test aşamasından çıkarılan bu seçenek artık kullanıcılar tarafından istenildiği gibi kullanılabiliyor.

Yeni seçenekle ilgili bilgiler ilk bilgilerin tanıtılması temmuz ayına dayanıyor. WhatsApp sonsuza kadar sessize alma seçeneği ortaya çıktığında WhatsApp kullanıcılarının tarafında büyük bir heyecan meydana gelmişti. Sohbetleri belirli bir saate kadar susturmak veya 1 yıl boyunca susturmak gibi seçeneklerin yanı sıra kalıcı olarak sessize alma özelliğine sahip olacağını öğrenen WhatsApp kullanıcılarının yeni seçeneği sabırsızlıkla beklemesine artık gerek kalmadı.