Bekir Güzeller: “Legizi’ye Kazakistan’dan yatırım”

İZMİR (İHA) – İnsanların ölmeden önce, sevdiklerine son mesaj bırakabilecekleri ‘Legizi’ uygulamasını hayata geçiren kurucusu Bekir Güzeller, Kazak bir yatırımcının, fikirlerine yatırım yaptığını söyledi.

İnsanların sevdiklerine son mesajlarını bırakabilecekleri mobil uygulama ve sosyal medya platformu ‘Legizi’ye, Kazak yatırımcı Dauren Bozanov yatırım yaptı. Fikri hayata geçiren girişimci ve kurucu Bekir Güzeller, “İnsanlar, Legizi ile hem özel bir mektup, hem de herkese açık bir mektup bırakabilir. Mektupların ulaşması için kişinin vefat etmesi gerekmektedir. Vefat etmeden önce planlanmış mektuplar alıcılara ve herkese bırakabilir. Uygulama dijital miras ve fiziksel mirasları bırakmaya da yer verecektir. Henüz gelişim aşamasında yayınlanan uygulama geleceğe yönelik insanların tüm planlamalarını yapmalarını sağlayacaktır. Kazak yatırımcı Dauren Bozanov bu uygulamanın geleceğini fark ederek yatırım yaptı. Legizi’yi dünyaya açmayı planlıyoruz” dedi.

“Yatırım bizim için çok önemli”

Çok uzun süredir Legizi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bekir Güzeller, “Dünya genelinde araştırmalarımızı yaptık, fikirlerimizi birleştirdik ve ortaya çıkardık. Uygulamanın ne kadar doğru olduğunu, Kazak yatırımcı Dauren Bozanov’un yaptığı yatırım ile anlamış olduk. Türkiye’den dünyaya açılacak olması da bizim için bir gurur kaynağı. Gelişen ve globalleşen dünya da bunun şart olduğunu fark ettik. Elimizden telefon veya dijital cihazlar düşmüyor. Çok yakında daha da fazla işimizi dijital yöntemler ile çözeceğiz. Biz sadece bunu düşünerek harekete geçtik” diye konuştu.