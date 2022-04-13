İletişim Başkanlığına bağlı Sosyal Ağ Haritası Platformunun yayımladığı ‘Oyun Oynama Alışkanlığı’ raporuna göre, Türkiye’de yaşayanların yüzde 73,1’i bir oyun oynama alışkanlığına sahip. Ayrıca rapora göre bekar olanlar evli oranlara oranla iki kat daha fazla oyun oynuyor.

İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Ağ Haritası Platformu, Türkiye’de ‘Oyun Oynama Alışkanlığı’ adında bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Türkiye’de yaşayanların yüzde 73,1’i oyun oynama alışkanlığına sahip değilken yüzde 26,9’unun bir oyun oynama alışkanlığı bulunuyor.

Oyun oynama alışkanlıklarında yaş istatistiği göz önüne alındığında 15-17 yaş arasındaki gençlerde oyun oynama alışkanlığı yüzde 47,6 olarak kayda geçerken, oynamayanların oranı ise yüzde 52,4 oldu. Yapılan araştırmaya göre yaş ortalaması yükseldikçe oyun oynama alışkanlığı da düşüyor.

Bekarlar evlilere oranla 2 kat daha fazla oyun oynuyor

Raporda göze çarpan bir diğer veri ise evli ve bekar olanların arasındaki fark. Medeni durumu evli olanlarda oyun oynama alışkanlığı yüzde 18,8 olarak kaydedilirken bekarlarda ise bu oran 35,3 oldu.

Sosyal Ağ Haritası Platformunun bir başka raporu ise ‘En Çok Oynanan Oyun Türleri’ raporu. Bu raporda dikkat çeken en önemli araştırma konusu ise oyun oynayan kişilerin savaş ve silah oyunu tercih etmesi. Rapora göre, oyun oynayanların yüzde 58,2’si savaş ve silah oyunu tercih ediyor. Bu oranı yüzde 28,8 oranı ile strateji oyunları takip ederken yüzde 20,1 oranla kağıt ve taş oyunları üçüncü sırada yer alıyor. Kelime oyunu oynayanların oranı yüzde 18,9, araba yarışı oynayanların oranı yüzde 17,9, spor oyunları oynayanlar yüzde 16,5, çiftlik oyunu oynayanların yüzde 10,7, diğer oyunları oynayanların oranı ise yüzde 1,2.