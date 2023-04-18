Bayram boyunca planlı elektrik kesintisi yapılmayacak
OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ (OEDAŞ), RAMAZAN AYI BOYUNCA GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ELEKTRİK ARZI SAĞLAMAK İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. BUNA GÖRE 20 NİSAN PERŞEMBE ARİFE GÜNÜNDEN BAŞLAMAK ÜZERE BAYRAM BOYUNCA HİÇBİR PLANLI KESİNTİ YAPILMAYACAK. OLASI ARIZA VE KESİNTİLERE İSE OEDAŞ’IN HİZMET VERDİĞİ BEŞ İLDEKİ TOPLAM 460 KİŞİLİK ARIZA BAKIM VE ONARIM EKİBİYLE EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDECEK.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ramazan ayı boyunca güvenli ve kesintisiz elektrik arzı sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.
Buna göre 20 Nisan Perşembe Arife gününden başlamak üzere bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. Muhtemel arıza ve kesintilere ise OEDAŞ’ın hizmet verdiği beş ildeki toplam 460 kişilik arıza bakım ve onarım ekibiyle en kısa sürede müdahale edecek.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, Ramazan ayında güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için gerekli tedbirleri aldı. Buna göre 20 Nisan Perşembe Arife gününden başlamak üzere bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. OEDAŞ, muhtemel arıza ve kesintilere karşı ise beş ildeki toplam 460 kişilik arıza bakım ve onarım ekibiyle gece gündüz fark etmeksizin en kısa sürede müdahale edecek.
Telefon ve mobil uygulamadan erişim imkânı
7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da SMS bildirimi alabilecek. Tüketiciler ayrıca ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması üzerinden arıza bildiriminde bulunabilecek.
Tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, Ramazan Bayramı’nın ardından altyapı geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edecek.