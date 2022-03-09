Bayraktar: “GUHEM çocuklara uzay ve havacılık sevdasını aşılıyor”

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ı ağırladı. “Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun” mottosu ile TEKNOFEST’i gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayraktar, GUHEM’in uzay ve havacılık sevdasını çocuklara aşılayacak bir merkez olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM’i, Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte merkezdeki interaktif düzenekleri deneyimleyen Selçuk Bayraktar, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Bursa Türkiye’nin büyümesinde rol oynuyor”

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bursa’nın Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi. Bursa’nın otomotiv alanında önemli markalara sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, “Ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren bir modele dönüşümünde böylesine kurulu bir altyapının çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Orta-yüksek teknolojiden yüksek teknolojiye geçişte üretim birikimine sahip şehirler çok önemli rol oynamıştır. Bursa da bu rolü inşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin geleceği için sürdürmeye devam edecek” dedi.

“GUHEM çocuklarımıza uçağa dokunma imkanı tanıyor”

Selçuk Bayraktar, GUHEM’in havacılık ve uzay sevdasını çocuklara aşılayacak bir merkez olduğunu vurguladı. GUHEM’in bilimsel kavramları deneyimleyerek öğretmeyi hedeflediğini aktaran Selçuk Bayraktar, “Merkezde temel bilim yaklaşımı ile birlikte uzay ve havacılık konuları en temelden ele alınıyor. Özellikle havacılık sergisinin kuşların anatomisinden itibaren anlatılması oldukça dikkatimi çekti. Buradaki her düzenek interaktif. Özellikle genç kardeşlerimiz için çok ilgi çekici alanlar var. Biz TEKNOFEST’i düzenlerken ‘Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun’ mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Tabii TEKNOFEST yılda 6 gün sürüyor. Ama GUHEM çocuklarımıza her gün uçağa dokunma imkanı tanıyor. Uzay ve havacılık sevdasını aşılamak için GUHEM ve benzer merkezlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda başta BTSO olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bu merkezi hayata geçirdiklerinden dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum” dedi.

“Dünyanın en iyi 5 merkezi arasına girdi”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılında ortaya konulan Gökmen Projesi’nin en önemli çıktılarından biri olan GUHEM’in bir farkındalık merkezi olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı hedefleyen Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında söz sahibi olması gerektiğini belirten Burkay, “Bir hayal olarak başlayan GUHEM’in bugün dünyada uzay ve havacılık alanında ilk beş merkezden biri olması bizler için gerçekten büyük bir gurur vesilesi. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de TÜBİTAK’ın projeye çok değerli katkıları oldu. Aslında GUHEM gibi merkezler bir dönüşüm merkezi rolü üstleniyor. Türkiye artık bugün uydusunu, insansız hava araçlarını ve daha birçok özgün teknolojiyi kendi yetenekleriyle üretebiliyor. Uzay ve havacılık ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir oyun sahası olacak GUHEM’in katkılarıyla ülkemiz uzay teknolojilerinde kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır” dedi.