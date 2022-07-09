Bayraktar AKINCI filosunun çekimlerinde nefes kesen görüntüler

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 7 Bayraktar AKINCI TİHA’nın bir arada olduğu görüntüleri paylaşarak, "Aramıza yeni katılan AKINCI’larla bayramlaştık. Kurban Bayramı’mız kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor. AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA’nın çekimlerinde nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.

Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

Öte yandan, Bayraktar AKINCI filosunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Aramıza yeni katılan AKINCI’larla bayramlaştık. Kurban Bayramı’mız kutlu olsun" ifadesini kullandı.