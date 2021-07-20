BAYKAR Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi

BAYKAR Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal görsel tasarımını ilk kez paylaştı. BAYKAR firması tarafından yapılan paylaşımda “Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı

Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek” dedi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Muharip İnsansız Uçak Sistemi ile ilgili videolu paylaşım yaptı. Bayraktar, “Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak” ifadelerini kullandı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Bugün Arefe günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı bir çok soru geldiğini gördüğüm için bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlamak üzere bu kısa videoyu çekiyorum. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5.nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor” şeklinde konuştu

“Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek”

Uçağın 1.5 tona yakın mühimmat taşıyacağını ifade eden Bayraktar, ““MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek.

Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak önemli bir yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, “Hava aracımızın tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Farklı kabiliyete sahip MİUS'lar yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek. Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MİUS daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliği ile hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek”

“Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek” diyen Bayraktar, “Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek... Daha önce de ifade ettiğim ve SİHA'larımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. Bu vesileyle milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi.