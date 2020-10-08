BAÜN destekli “Robotim” Ar-Ge Projesi devam ediyor
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KABUL EDİLEN VE BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNİN DE ORTAKLARI ARASINDA YER ALDIĞI “İŞBİRLİKÇİ ROBOTLAR İLE OTONOM KEŞİF, GÜDÜM VE SEYRÜSEFER (ROBOTİM)” İSİMLİ AR-GE PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Balıkesir Üniversitesinin de ortakları arasında yer aldığı “İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (ROBOTİM)” isimli Ar-Ge projesinde çalışmalar devam ediyor.
13 Ocak 2020 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığınca düzenlenen törenle imzalanan projede Polonom-SelviTech iş ortaklığı ana yüklenici olarak yer alırken, Balıkesir Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi alt yüklenici olarak yer alıyor.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak her alanda milli ve yerli duruş göstererek çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Proje kapsamında diğer ortaklarla eşgüdüm içerisinde üniversitemiz akademisyenlerinin yürüttüğü çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Proje başarıyla tamamlandığında ülkemiz için stratejik öneme sahip bir alanda üniversitemizin de imzası bulunacak. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve 2020 yılı başında imzaları atılan 17 Ar-Ge projesi arasında Balıkesir Üniversitesi olarak yer almak bizler için gurur verici” dedi.
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