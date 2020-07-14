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BAU, e-mahkeme projesinin tanıtımını gerçekleştirdi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU) GELİŞTİRDİĞİ E-MAHKEME PROJESİNİ, TBB BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU’NUN KATILIMIYLA TANITTI. PROJE İLE AÇILAN DAVALARIN ONLİNE OLARAK GÖRÜLMESİ HEDEFLENİYOR.

Bilim ve Teknoloji 14.07.2020, 18:36
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BAU, e-mahkeme projesinin tanıtımını gerçekleştirdi

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) geliştirdiği e-mahkeme projesini, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılımıyla tanıttı. Proje ile açılan davaların online olarak görülmesi hedefleniyor.

BAU Siber Güvenlik Merkezi, Hukuk Fakültesi işbirliğiyle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan adalet sisteminin kesintisiz ve güvenli işlemesini sağlayacak e-mahkeme modelini geliştirdi. Sistemin detayları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında paylaşıldı. BAU Siber Güvenlik Merkezi’nin uzman yazılımcıları tarafından geliştirilen e-mahkeme dijital platformu, açılan davaların online platformda görülmesini sağlayacak. Duruşmalara dair tüm katılımcıların yer alacağı fiziksel mekandan bağımsız mahkemelerde, avukatlar, davacı, davalı ve davaya bakan sorumlu hakim, savcılar duruşmalara istedikleri yerden katılım sağlayabilecek.

Ayrıca toplantıya Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Uçtan uca şifrelenmiş güvenli bir platform’’

Sistem hakkında bilgi veren Rektör Şirin Karadeniz, ‘’Siber güvenliğin merkezde olmadığı bir yazılımın yaşaması ve hayata geçmesi mümkün değil. Siber Güvenlik Merkezi’ndeki uzmanlarımız ve öğrencilerimizle beraber bu süreci öncelikle güvenlik açısından, adalet sistemi olduğu için daha hassas davranarak yani siber güvenliğini sağlayarak oluşturmaya başladık. Ardından hukuk fakültesi, akademisyenlerimizin, hocalarımızın desteğiyle bu süreçte neler olması gerektiğine karar verdik. Yaptığımız ürün, herhangi bir mahkeme salonuna ihtiyaç duymadan tamamen dijital platformda bir mahkeme salonunda ne oluyorsa onların yapılmasını sağlayan, uçtan uca şifrelenmiş güvenli bir platform. Bir avukat belge ve bilgi sunuyorsa, hakim söz veriyorsa, kimlikler doğrulanarak içeriye alınıyorsa, bir tutanak tutuluyorsa ve bu süreç kaydediliyorsa işte bunların hepsini yapabilen bir platformumuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim’’ dedi.

Rektör Karadeniz sözlerine şöyle devam etti: “Bu ürünün iki amaçla kullanılabileceğini düşünüyoruz. Birincisi biz eğitim kurumuyuz. Hukuk fakültesinden geleceğin hukukçularını yetiştiriyoruz. Burada öğrencilerimiz için oluşturduğumuz fiziksel mahkeme dışında bu dijital platformda öğrencilerimizin hem hocalarıyla beraber dava simülasyonu yapmalarını bekliyoruz hem de dünya ve Türkiye’de alanda çalışan profesyonellerle vakalar üzerinden çalışmasını bekliyoruz. İkinci hayalimiz, eğer gerçek olursa bunu ülkemize armağan etmek isteriz. Özellikle kendi adalet sisteminde bunun kullanılabileceğini düşünüyoruz. Uygunsa kendi adalet sistemimizin içine yedirilebilir.”

“Dünyada örnek bir dijital platform oldu’’

Projeyi değerlendiren Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, ‘’Sanal mahkeme hakkında arkadaşlarımız bize bilgi verdiler. Bunun çok önemli bir iş olduğunu söyledim. Çünkü pandemiden sonra eski dünya bir daha gelmeyecek. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu durum her sektörü etkileyecek. Adaletin ve hukuk sisteminin bu denli değişebileceğini düşünmemiştim. Baktığımız zaman o kadar önemli bir işe parmak bastık ki; dünyada örnek bir dijital platform oldu. Bu sistemde gündemimize adalet ekonomisi ya da hukuk ekonomisi gelecek. Bu sistem eğer uygulanabilirse, dağ başındaki çobanın ağaç kesmesi ya da herhangi bir iş yapması için 20-30 kilometreden gelmesi yerine muhtarın ofisine gider, sanal ortamda bunu yapabilir. Detaylarını değerli hukukçular çözeceklerdir. Biz artık ülke olarak geride kalmayacağız. Genç nüfusumuz çok fazla. Bizim en büyük artımız da bu nüfus. Bu nüfusla yeni dünyaya rahatlıkla uyum sağlayabiliriz’’ şeklinde konuştu.

“Bu konuda bizim üstümüze düşen neyse yaparız’’

Proje destek veren TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Dünyanın yaşadığı pandemi felaketine yakalandık. Şunu yaşadım: Adalet ekonomisi diye bir şey varmış. Devlet çarkı frene bastığında başımıza ne gelirmiş ve devlet çarkının yavaşlatmanın maliyeti neymiş? Devlet dişlilerden oluşuyor. Bu dişlilerden herhangi biri yavaşladığında, hiç tahmin etmediğiniz öbür dişlilerde durma noktasına geliyor. Biz icraları durdurmak zorunda kaldık, ekonomi bambaşka yere gitti. Tapuları durduramadık, bunu yapamadığımız için mal kaçırma oldu. Hiç yaşamadığımız bir tecrübeydi. Oysa e-duruşma gerçekleştirmiş olabilseydik. Türkiye adalet sahasında en ufak bir sıkıntı çekmeyecekti. O halde bu yapılan doğru bir iştir. Devletin bütün gücüyle bu projeyi desteklemesi lazım. Bu konuda bizim üstümüze düşen neyse yaparız. Bu süreçte müvekkilimizle online konferans yapmayı öğrendik. Önceden bilmedik, yadırgardık ve anlamadık. Online dersi öğrendik, çokta başarılı ve iyiymiş. Bize düşen bir şey olursa bu sistemi arabuluculukta ve tahkimde yaymak isteriz. Türkiye’ye örnek olmak isteriz." diye konuştu.

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