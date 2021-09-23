Başkan Şerifoğulları’nın destek verdiği öğrenciler finalde

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Genç Beyinler Bilimle Buluşuyor Projesi kapsamında destek verdiği Fırat Üniversitesi öğrencileri, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te finale kaldı.

35 farklı kategorinin yer aldığı TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarında Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 11 takımdan 8’inin finale kadar yükselmesi, gençlere istedikleri bütün imkanı sunan Başkan Şerifoğulları ve Elazığlıları gururlandırdı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, 21 Eylül Salı günü Atatürk Havalimanında başlamıştı. 4’üncüsü düzenlenen festivalde Elazığ Belediyesi de stant açarak gençlere desteğini sürdürüyor. Elektrikli araç, sürü İHA, savaşan İHA, insanlık yararına teknoloji ve sağlıkta yapay zeka kategorilerinde finale kalan öğrencileri desteklemek için açılan standa, teknoloji meraklılarının yanı sıra bürokratlar, il, ilçe belediye başkanları ve siyasilerde ziyaret ederek destek oluyor.

Pazar günü sona erecek

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi olarak yarınların teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek gençlerimizin yanındayız. Bu doğrultuda TEKNOFEST yarışmalarına katılan ve Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 11 takıma destek olduk. Bu takımlarımızın 8’i finale kalmaya hak kazanarak bizleri gururlandırdı. Onların yanında olmayı görev bilerek İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılan festivalde de stantlarımızla yer aldık. Milli ve yerli projelerin hızlıca hayata geçmesine öncülük eden TEKNOFEST’in gün geçtikçe büyümesi ise bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bu başarıda Belediye olarak katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 21 Eylül Salı günü başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 26 Eylül Pazar günü sona erecek” denildi.