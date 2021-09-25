Başkan Kartoğlu yenilikçi fikirlerin merkezi Teknofest’te

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST’i ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilk kez bir festivalde sergilenen milli otomobil TOGG’un standında buluştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret etti. Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi tarafından kurulan etkinlik çadırında gençlerle buluştu. Etkinlik alanında yer alan Radyo Başakşehir canlı yayın aracında Murat Çiçek ile Gündem TEKNOFEST Özel Yayınının konuğu oldu.

“Hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük”

Milli teknoloji hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kartoğlu, “TEKNOFEST, hayal kurduktan sonra hayalimizi gerçeğe dönüştürebileceğimizi bizlere gösterdi. Artık çocuklarımız hayal kuruyor. Hayallerinin peşinden koşuyor. Gençlerimiz hayal kurmaya devam etmesi için her yıl düzenli olarak Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’mizde girişimcilik yarışması düzenliyoruz. Yüzlerce gencimiz başvuru yapıyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Biz bu yarışmayla gençlerimizin üretmeye ve yenilikçi fikirler geliştirmeye çalıştığını görüyoruz.” dedi.

“Gençlerimize yatırım yapıyoruz”

Teknoloji ve yapay zekânın tüm unsurlarına ilişkin bir fikir üretmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Ürettiğimiz fikirlerin piyasada örneklerinin olmaması gerekiyor. Ülke olarak bu konuda ciddi atılımlar yaptık. Başakşehir Belediyesi olarak gençlerimize olan yatırımı her geçen gün artırıyoruz. Markalaşma yolunda birçok projeyi yatırımcılarla buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu TEKNOJEST etkinlik alanında ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil TOGG’un standını da ziyaret etti. TOGG standında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Başkan Kartoğlu, yerli ve milli otomobil TOGG’un önünde hatıra fotoğrafı çekildi.