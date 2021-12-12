Başkan Gürkan: "Türkiye uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına girecek"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 19 Aralık’ta fırlatılacak olan Türksat 5B Uydusu’nun sağlayacağı yüksek veri kapasitesi ile üretim ve ihracat kapasitesiyle her dönemde Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki Bursalı firmaların küresel pazardaki gücüne güç katacağını söyledi.

Türkiye uydu filosunun en güçlü öğesi konumundaki Türksat 5B Uydusu ile ülkenin uydu veri iletişim kapasitesinin 15 kat gibi büyük bir oranda artacağının altını çizen Davut Gürkan, “Türksat 5B, son yıllarda, özellikle de pandemi süreci ile birlikte büyük bir ivme kazanan üretim ve iş dünyasındaki dijitalleşme sürecine yeni bir boyut kazandıracak. Türksat 5B, teknoloji sayesinde birçok alanda sınırları ortadan kalkan yeni dünya düzenine kolay ve çabuk adapte olarak yeni üretim, pazarlama ve ihracat koşullarına uyum sağlayan, pandemi ile birlikte dünyada oluşan yeni pazarların ve dünyanın yeniden şekillenen ihtiyaçlarını doğru okuyan Bursa sanayicisinin küresel iletişim anlamında en büyük gücü olacaktır” dedi.

Başkan Gürkan, dünya çapında yaşanan pandemi krizinin tüm olumsuzluklarına rağmen oluşan yeni ekonomik düzene hızla adapte olarak rekor seviyede ihracat rakamlarına ulaşan Türk ve Bursalı üreticilerin, ihracatçıların başarılarını taçlandıran adımların kuruluşundan bu yana AK Parti Hükümetleri dönemlerinde atıldığının altını çizdi. Gürkan, son 19 yılda uzay-havacılık ve iletişim alanında atılan dev adımlarla Türkiye’nin üretim, lojistik, haberleşme, savunma ve pazarlama gibi bir çok alanda dünya çapında mesafeler kat ettiğini ifade etti. Başkan Gürkan, ayrıca tamamen yerli ve milli imkanlarla üretimi devam ederek 2023 yılında uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 6A uydusu ile Türkiye’nin dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına girerek, yaklaşık 271 milyar dolarlık uydu endüstrisinden pay almasının mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

Gürkan, Türkiye’de giderek büyüyen ve güçlenen uzay-havacılık çalışmalarında çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmaları ile önemli adımlar atan Bursa’nın güçlü üretim altyapısı ile bu alanda da iddialı bir şehir olabileceğinin altını çizerek, “Uydu teknolojileri imalatı alanında da kendini kanıtlayabilecek birçok firmamız mevcut. Dünyada ve Türkiye’de bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, imalat ve ihracat alanlarımıza bu dev endüstriyi de ekleyebiliriz. Bursa’mızda bu potansiyel ve üretim tecrübesi, altyapısı mevcut. Bursa’mızı hep birlikte uydu teknolojileri üretimi alanında da kulvara iddialı bir şekilde sokabiliriz” dedi.