Başkan Demir’den Aziz Sancar’a TEKNOFEST daveti

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Azerbaycan’da görüştüğü dünyaca ünlü Nobel Kimya Ödüllü bilim adamı Aziz Sancar’ı Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 2022’ye davet etti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da yapılıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Azerbaycan’daki TEKNOFEST’te görüştüğü dünyaca ünlü bilim adamı Aziz Sancar’ı Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz’e davet etti.

Azerbaycan’da Aziz Sancar ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mustafa Demir, “Samsun çok güzel bir şehir. Bu yıl TEKNOKEST 2022’nin finalleri Samsun’da düzenlenecek. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk ve onur duyarız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Samsun’daki TEKNOFEST’e katılım sağlayacak” dedi.

Sıcak davet üzerine konuşan Aziz Sancar ise “İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa ben de sizlerin arasında olmak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza büyük saygım var ama benim için Samsun ve Samsunluların da ayrı bir yeri var” diye konuştu.