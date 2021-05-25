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Başkan Aydın Havaalanına sahip çıkalım

28 Mart 2020’den bu yana pandemi sebebiyle kapalı olan Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı yeniden hizmete girdi. Seferlerin başlamasıyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Havaalanına sahip çıkalım" dedi.

Bilim ve Teknoloji 25.05.2021, 11:01
Başkan Aydın Havaalanına sahip çıkalım

28 Mart 2020’den bu yana pandemi sebebiyle kapalı olan Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı yeniden hizmete girdi. Seferlerin başlamasıyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Havaalanına sahip çıkalım" dedi.

Haftanın 6 günü uçuş seferlerinin olacağı Yenişehir havaalanında Erzurum, Muş ve Trabzon illerine uçuşlar yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Pandemiden önce direk 6 ilimize uçuşlar vardı. Salgın nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Bu arada Ankara aktarmalı olarak uçuşlarımız devam etti. Salgının çoğalması ile birlikte havaalanımız tamamen kapandı. Havaalanının tekrar açılması için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Uçuşların ilk olması nedeniyle uçaklar dolu fakat bundan sonra havaalanına sahip çıkmalıyız. Yenişehir’de bulunan havaalanı Bursa, Bilecik ve diğer vilâyetlere hizmet verecek. Bunun için havaalanımıza lütfen sahip çıkalım. Bursa Büyükşehir Belediyemiz Bursa’dan havaalanına otobüs seferlerini başlatmış durumda” diye konuştu.
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