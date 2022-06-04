Başakşehir’de E-Spor festivali coşkusu

Başakşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği BASE E-Spor Festivali’nde oyun, turnuva, eğlence ve konser coşkusunu bir arada yaşandı. Festival kapsamında sürpriz teknoloji ödülleri kazanan gençler rap müziğin sevilen isimleri Eypio ve Ceza ile eğlenceli anlar geçirdi.

Başakşehir Belediyesi, gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları festivalin ardından, gençler için heyecan ve eğlence dolu bir festivale daha imza atıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde gerçekleşen BASE E-Spor Festivali, nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Bir yanda turnuva heyecanı yaşanırken diğer yandan festivale katılan gençler yüzlerce sürpriz teknoloji ödülleri kazandı. Birbirinden renkli dans ve ışık gösterileri yapılan festivalde rap müziğin sevilen isimleri Eypio ve Ceza da sahne aldı.

“E-SPOR a gönül vermiş tüm gençlerimizi bugün buraya bekliyoruz”

Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Mutluluğun ve gençliğin şehrine hoş geldiniz. Burada efsane bir atmosfer var, Türkiye’nin en büyük E-Spor festivalini düzenliyoruz gençlerimizi davet ediyorum gün boyu burada etkinlikler olacak. BASE Akademimiz yaklaşık 2 sene önce kuruldu ve profesyonel E-Sporcuları yetiştiriyor bugüne kadar bin 226 arkadaşımızı buradan mezun ettik. Birçoğu profesyonel oyuncu olarak sahalarda şuanda. Bu festival içerisinde yarışmalar var eğlenceler var gün boyu devam edecek etkinlikler var. Akşam ise güzel konserlerimiz var tüm gün boyunca bu eğlenceyi doya doya yaşayacağız. E-SPOR a gönül vermiş tüm gençlerimizi bugün buraya bekliyoruz.” dedi.

Programda düzenlenen maçta yer alan sporcu Ayhan Canık, “Ben bu işin içerisinde 2 yıldır varım. Bu alanda ilerlemek istiyorum bu konuda ilgili olan yaşıtlarıma da tavsiyem seviyorlarsa ilerlesinler muhakkak başarılı olacaklardır. Biz birazdan oynanacak olan maç içinde iddialıyız genelde katıldığımız maçları alıyoruz bunu da alacağız.” İfadelerini kullandı.