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Başakşehir’de dron eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikalarını aldı

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu olan gençler için düzenlenen insansız hava aracı (dron) eğitimini tamamlandı. Gençler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan aldı.

Bilim ve Teknoloji 02.04.2022, 15:39
Başakşehir’de dron eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikalarını aldı

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu olan gençler için düzenlenen insansız hava aracı (dron) eğitimini tamamlandı. Gençler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan aldı.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan raporlama çalışması ile otizmli çocuklar, dron eğitimi sonucunda sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Living Lab İnovasyon Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ve öğrenciler katıldı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen sosyal farkındalık projesinde, 5’i otizmli 10 çocuğa Başakşehir Living Lab İnovasyon Teknoloji Merkezi’nde dron eğitimi verildi. Teknolojinin kalbinin attığı merkezde teorik ve dron simülatöründe uygulamalı olmak üzere 10 gün boyunca eğitim alan çocuklar sıkı bir takibe alındı. Çocukların gelişimleri, psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenleri tarafından raporlandı. Verilen eğitimin sonunda otizmli çocukların, fırsat eşitliği sağlandığında ve etkili eğitim yöntemleri kullanıldığında yaşıtları kadar başarılı oldukları tespit edildi. Dikkat süreleri, motivasyonları ve öğrenme isteklerinin de çok üst düzeye ulaştığı gözlendi.

"Türkiye adına farkındalık oluşturacak yeni bir proje başlangıcı da yapmış olduk"

Türkiye adına farkındalık oluşturacak bir projeye imza attıklarını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Takımımızla birlikte karşınızdayız. Takımımız eğitimlerini aldı. Burada Türkiye’de bir ilki daha başarmış olduk. Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık günü bu farkındalık gününde Türkiye adına farkındalık oluşturacak yeni bir proje başlangıcı da yapmış olduk. İçimizden otizmli arkadaşlarımızın birçok akademik tahlillerden sonrada F16 becerilerinin o arkadaşlarımızda olduğunu farkettik. Living Lab İnovasyon Teknoloji Merkezi’nde bu merkezimizde birçok testlerden geçen bu engelli kardeşlerimiz artık bize yeni bir ışık oldu. Yeni dron takımlarıyla inşallah otizmli kardeşlerimizle birlikte yarışma fırsatlarımız olacak. Bugün otizmli kardeşlerimiz için de bir sertifika törenindeyiz. Tüm Türkiye buradaki başarı neticelerini sunmak istiyoruz" diye konuştu.

"Başta zordu artık çok basit"

10 gün boyunca eğitim gören Muhammed Ali Korkutata, ilk başlarda zorlandığını ifade ederek şunları söyledi: "Başta zordu. Artık çok basit. Alıştık reflekslerimiz güçlendi. Çok eğlendim. Bundan önce evde bilgisayar başında öylece vakit geçiren biriydim. Ama dron ile beraber kendimi geliştirme fırsatı buldum."

"Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum"

Projenin faydalı olduğunu belirten Hayriye Korkutata ise şunları kaydetti: "Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten bilgisayar oynayan bir çocuktu Ali. Ama dron ile ilk defa karşılaştı. Yeteneğini keşfetti. Ben başkanımıza çok teşekkür ederim."

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