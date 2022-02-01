Başakşehir Belediyesi sıfır atık çalışmalarıyla Avrupa’nın ilgi odağı

Başakşehir Belediyesi’nin sıfır atık alanında Avrupa’ya örnek olduğu "Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesinin üçüncü toplantısı Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda yapıldı. Proje ortakları, Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yemek artıklarından kompost gübre üretilen projeye ilgi gösterdi.

Avrupa Birliği projeleri Erasmus+ yetişkin eğitimi kategorisi kapsamında, geri dönüşümde iyi uygulamaların Avrupa boyutunda paylaşıldığı "Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün" projesinin üçüncü yönetim toplantısı Başakşehir’de gerçekleşti. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya; Türkiye yerel ortağı Avrasya Gençlik Gelişim Derneği, İtalya Sicilya adasından Marineo Belediyesi, Polonya’dan MODE Vakfı, Hollanda’dan NEFINIA sosyal girişimi, Belçika’dan CODEC Derneği ve İspanya’dan ACD LA HOYA sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Başakşehir’deki geri dönüşüm çalışmaları anlatıldı

Toplantıda proje ortaklarına, Başakşehir’de 2021’in ikinci yarısında 104 okulda 12 bin 500 öğrenciye verilen geri dönüşüm eğitimi, 350’nin üstünde site yönetiminin dahil olduğu geri dönüşüm uygulaması Atık Nakit ve Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde ayrıştırılan atık miktarının artışındaki başarı kriterleri gibi konular anlatıldı. Başakşehir Belediyesi’nin günlük geri dönüşüm toplama miktarının 50 tona çıkarılması ve ilçede ikinci geri dönüşüm tesisinin inşasına başlanmasına da değinildi.

Kompost gübre üretimi ilgi gördü

Polonya’dan MODE Vakfı temsilcisi Paulina Bilska, atık ve geri dönüşümün çok önemli bir konu olduğuna işaret ederek, “Bizim vakfımız da bu projenin çok iyi bir ortağı. Başakşehir, çok güzel ve büyük bir ilçe. Başakşehir Belediyesi’nin atık toplama sisteminden çok etkilendim. Sistemimizi birlikte geliştirebiliriz” dedi.

Asıl mesleğinin nöroloji doktorluğu olduğunu fakat hayatı boyunca geri dönüşümle ilgilendiğini söyleyen Iana Koperskaia da, “Bizim sağlığımız buna bağlı ve burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle kompost gübrenin 48 saat içerisinde hazır olması çok ilginçti. Başakşehir’in geri dönüşümle ilgili tecrübelerini bizimle paylaşması çok güzeldi” şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümünde, Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün projesinin bir sonraki fazında ortak ülkelerde başlatılacak sosyal girişimcilik eğitimlerinin planlanması yapıldı. Toplantı sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.