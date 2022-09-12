BARÜ V. Ar-Ge Proje Pazarına rekor başvuru bekleniyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) V. Ar-Ge Proje Pazarı için başvurular açıldı. Rekor başvuru beklediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “İş birliği içerisinde gösterdiğimiz gayretler sonucunda kazanan Türkiye oluyor” dedi.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı” heyecanı yeniden başlıyor. Proje başvurularının alınmaya başlandığı bölgenin en önemli bilim ve teknoloji etkinliği öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına konuşan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun rekor düzeyde başvuru beklediklerini kaydederek, “Üniversite, kamu ve sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden olan V. Ar-Ge Proje Pazarına ‘Benimde bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz” dedi.

Bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı heyecanı yeniden başlıyor. Ülkemizin öz potansiyelini kullanarak bilim ve teknoloji temelli bir kalkınma anlayışına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonda bugüne kadar ülkemizin dört bir yanından yüzlerce kişi bir araya geldi. Gelecek hedeflerimize katkı sunmayı gaye edinen lise ve üniversitelerden öğrencilerimiz, akademisyenler, araştırmacılar ve girişimciler başta olmak üzere ‘Benim de bir fikrim var’ diyenler Bartın Üniversitesi çatısı altında buluştu. Bugüne kadar yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde bu yıl da rekor bir başvuru bekliyoruz. 10 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından 03-04 Kasım 2022 tarihlerinde özlediğimiz heyecanı burada, Bartın’da hep birlikte yaşayacağız. Bartın Üniversitesinin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunduğu etkinliğe bugüne kadar TÜBİTAK, TÜSEB, ASELSAN, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kurumlar tarafından destek verildi. İş birliği içerisinde gösterdiğimiz gayretler sonucunda kazanan Türkiye oldu. Ülkelerin büyük, güçlü ve bağımsız olmalarının temel şartı bilim ve teknolojide iyi olmalarından geçmektedir. Bilim ve teknolojiyi üreten, tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülkeler istikbale kararlı adımlarla yürümektedir. Sadece kullanıcı konumunda olan ülkeler ise hiçbir alanda özgürlüklerini garanti altına alamamaktadır. Bu noktada ete kemiğe bürünen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ile geleceğe gururla yürüyen ülkemizin gelişimine Bartın Üniversitesi olarak katkı sunmaya devam etmekteyiz. Yerli ve milli olana güveniyor, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize inanıyoruz. Üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan V. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine, sizlerin aracılığıyla bir kez daha, ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

"14 ana temada projeler yarışacak"

V. Ar-Ge Proje Pazarı Bilgilendirme Toplantısı ile farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirlenen yarışma temaları da açıklandı. Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmalar düzenlenecek.

Bu çerçevede “Akıllı Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları”, “Akıllı Teknolojiler”, “Bulut Teknolojisi”, “Büyük Veri ve Analitik”, “Dijital Dönüşüm”, “Enerji Teknolojileri”, “Katmanlı Üretim”, “Kimyasal Teknolojiler”, “Nesnelerin İnterneti”, “Otonom Robotlar”, “Siber Güvenlik”, “Simülasyon”, “Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik” ile “Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu” ana temalarına yer verildi. Ayrıca V. Ar-Ge Proje Pazarında Lise Kategorisinde de projelere yer verilecek.

BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarıyla ilgili başvurular “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresinden yapılmaya başlandı.

Proje özetlerinin 10 Ekim 2022 tarihine kadar gönderilebileceği yarışmada ön değerlendirme sonuçları 17 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde 03-04 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulacak.

Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren proje sahiplerine toplamda 40 bin TL’nin üzerinde ödül verilecek.