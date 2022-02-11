Bartın Üniversitesi NFT dünyasına kurumsal olarak adım atan ilk üniversite oldu

Bartın Üniversitesi, NFT (Non-Fungible Token) dünyasına Türkiye’den kurumsal anlamda giren ilk üniversite oldu.

Bartın Üniversitesi OpenSea NFT platformunda bilime yön veren Türk-İslam bilim insanlarının biyografilerinin anlatıldığı 30’u aşkın dijital kart koleksiyonu yayına alındı. Bartın Üniversitesi, son dönemde kripto varlıklarla birlikte dünya gündeminde ilk sıralarda yer alan (Non-Fungible Token) NFT dünyasına ilk adımını attı. OpenSea NFT platformu üzerinde oluşturulan kurumsal hesabından bilime yön veren Türk-İslam bilim insanlarının biyografilerinin anlatıldığı 30’u aşkın karttan oluşan dijital koleksiyonu paylaşan Bartın Üniversitesi, böylece kurumsal olarak blok zinciri üzerinden dijital eserlerine sertifika alan Türkiye’deki ilk üniversite oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 2 yıl süren titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan ve yayınlanan dijital NFT kartlarında tarihe yön veren Türk-İslam âleminden modern kimyanın kurucusu Câbir bin Hayyân’dan, Avrupalılara ilham veren Farabi’ye, çağları aşan deha El-Bîrûnî’ye, sibernetiğin kurucusu El-Cezerî’den, bilginin amirali Pîrî Reis’e, İslam, Bilim Tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin’e ve Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’a kadar 30 aşkın Türk-İslam bilim insanının ilham veren hayat hikâyeleri, bilime ve insanlığa sunduğu katkılar ve önemli eserleri yer alıyor” denildi.