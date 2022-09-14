Baraj yüzeyine Yüzer Güneş Enerji Santrali kurmak için harekete geçtiler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin artan enerji maliyetlerini karşılamak üzere Esiroğlu Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi sonrası şehrin içme suyunun karşılandığı Atasu Barajı’nın yüzeyine Yüzer Güneş Enerji Santrali kurmak amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, enerjide kendi kendine yetebilen kurum olma ilkesi çerçevesince hayata geçirdikleri Esiroğlu HES Projesi sonrasında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zorluoğlu, dünyada ve Türkiye’de enerji maliyetlerinin arttığını ve gelecekte enerjinin çok daha değerli olacağını vurgulayarak “Bu kapsamda hali hazırda biten Esiroğlu HES ve devam eden hidrolektrik santralleri projelerimiz dışında güneş enerjisinden de elektrik üretmeyi planlıyoruz. Son dönemde merkezi hükümetimizin de Güneş Enerji Santralleri (GES) konusunda çok önemli teşvikleri söz konusu. Biz de bu kapsamda şehrimizin içme suyunun karşılandığı Galyan mevkiindeki Atasu Barajımızın yüzeyine Yüzer Güneş Enerji Santrali kurulması için çalışma başlattık. Yüzer güneş enerji sistemleri, kurulacak karasal alandan tasarruf sağlayarak arazi veya çatı sistemleri yerine enerji üretimi için tercih edilmektedir. Ayrıca suyun doğal soğuma etkisinden dolayı yüzer güneş enerjisi sistemi daha verimli çalışmakta, alandaki suyun buharlaşmasını azaltma yönünde katkı sağlamaktadır. Türkiye`de Yüzer Güneş Enerji Santrallerinin dizaynı ve yapımı konusunda firmalar mevcut. Biz de bunlarla ilgili gerekli birimlerimize talimat verdik. Hidroelektrik santrallerin kurulduğu alanda yüzer güneş enerjisi santralleri de kurulabiliyor. Yüzer güneş enerjisi santralleri, hidroelektrik santrallerine ait baraj ve rezervuar alanları bunun yanında yine gölet veya su depolama alanları olan diğer tip enerji santralleri için önemli bir yardımcı kaynak haline gelmiştir” dedi.

Atasu Barajı başta olmak üzere arıtma tesisleri üzerinde 10 adet Hidroelektrik Santrali kurmayı hedeflediklerini, Esiroğlu HES ve en son Araklı-Sürmene Arıtma Tesisinde yine bir santrali bu kapsamda faaliyete geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, yenilikçi projelere değer verdiklerini söyledi. Başkan Murat Zorluoğlu, “Esiroğlu HES sayesinde yıllık 15 gigawatt gibi ciddi bir elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Yıllık bütçemize katkısı ise güncel fiyatlarla 70 milyon TL. Tesisimizin son dönemde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmesi bizler için ayrıca gurur vesilesi oldu. Yaptığımız arıtma tesislerinde bu tür elektrik üretim santrallerini hayata geçiriyoruz. En son Araklı-Sürmene Arıtma Tesisinde yine bir santrali devreye aldık” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, elektrik araçlar için de önümüzdeki süreçte şarj istasyonlarının ihtiyaç haline geleceğini belirterek bunun için de şehir merkezinde çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.