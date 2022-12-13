BAMBU’nun kapıları girişimcilere açık

Kapılarını girişimcilere açan BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezinin töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, merkezin 20 yeni kuluçka firmasına ve 40 girişimciye hizmet vereceğini açıkladı.

BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde yenilendi ve kapılarını girişimcilere açtı. DEÜ Tınaztepe Yerleşkesindeki kuluçka merkezi, 20 yeni kuluçka firmasına ve 40 girişimciye hizmet verecek. Yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezinin ticarileşme ve teknik konularda mentorlük, girişimci koçluğu, hızlandırma programı eğitimleri ve network geliştirme faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet sunduğunu belirten Rektör Hotar, “Telekomünikasyon ağı daha da güçlendirilen BAMBU’nun uzun yıllar kente hizmet edeceğine, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacağına ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine fırsat sunacağına inanıyoruz. Araştırma üniversitemiz, akademik faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak gördüğü ticari fikirlere, girişimlere ve yenilikçi yaklaşımlara önem vermektedir” diye konuştu.

“Katma değer sağlıyor”

Hotar ayrıca DEPARK bünyesinde 120 firma bulunduğunu ifade ederek toplam istihdam sayısının bin 400, toplam AR-GE personel istihdam sayısının bin 240 olduğunu söyledi. Hotar, “Kurumumuzun DEPARK ve DETTO bünyesinde elde ettiği başarısı, kendi ekosistemi içindeki yüksek standartlara sahip teknik altyapısından ve bu süreçteki çalışmalara güç veren bilim insanlarının ve paydaşlarının varlığından ileri gelmektedir. Üniversitemizin bu yapısı, yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesinde katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılmasına kadar birçok aşamada kendisini göstermektedir. Burada elde edilen nihai sonuçlar ise şirketleşme, patent alma, kazanç, istihdam, üretim ve ihracattır. Dolayısıyla buraya yapılan her yatırım, hem üniversitemize ve kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktadır. Yenilenen ve teknik altyapısı daha da güçlendirilen DEÜ BAMBU’nun kişi ve girişimcilere rehberlik edeceğine inanıyor, bu süreçte emek veren DEPARK, DETTO ve TurkNet Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“120 firmamız var”

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ise şunları söyledi: “DEPARK ve DETTO, birlikte çalışan iki ayrılmaz bütün. Dolayısıyla bu açılışı hem DEPARK hem de DETTO adına yapıyoruz. Nihai hedefimiz de katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve ülkemizin ihracat potansiyelinin artmasına katkı sunmak. Biyoteknoloji, biyomalzeme, nanoteknoloji, translasyonel tıp, eye optik, çevre teknolojileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren 120 firmamız var. Bu firmalar nitelikli istihdam sağlıyor. Şirketlerimizin kent ekonomisine ihracat katkısı da milyon doları geçmiş durumda. 2021 yılı toplam ciromuz 317 milyon lira. Bunlar, Türkiye’deki teknoparklarda üretilen cironun, ihracatın ve toplam cironun yüzde 7-8’i arasındadır.”

“Onur verici bir gelişme”

Merkezin açılmasında katkıları olan ve telekomünikasyon ağının güçlenmesi için çalışmalar yürüten TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler de Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Çelebiler, “DEÜ ile ilişkimizi oldukça değerli görüyoruz. BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezinin hayata geçirilmesinde en ufak bir katkı bile bizler için onur verici bir gelişme. Merkezin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol imzalandı

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezinin açılış merasiminin ardından DEÜ IEEE Öğrenci Kolu’nun CO-DEU’22 Algoritma Yarışması’nda dereceye giren ekiplere ödülleri Rektör Hotar tarafından takdim edildi. Rektör Hotar ardından; Digi Game, Masomo Gaming ve Ruby Oyun firmalarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iyi niyet protokollerini imzaladı. Protokollerin hayırlı olmasını dileyen Rektör Hotar, BAMBU ve DEPARK birimlerini gezdi.