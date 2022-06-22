Balıkesir Teknokent savunma sanayine katkıya devam ediyor

Balıkesir Teknokent’te faaliyet gösteren KZ Mekatronik firması tarafından geliştirilen uzaktan su altı fünye test ve ateşleme sistemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın doğrulama testlerinden başarıyla geçti. Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir firmanın başarısının başta Türkiye olmak üzere Balıkesir ve Teknokent adına gurur verici olduğunu belirtti.

Daha önce kara mayınları konusunda da fünye sistemiyle uzaktan imha sistemi geliştiren KZ Mekatronik firması bu kez Deniz Kuvvetlerinde de kullanılabilecek uzaktan deniz altı fünye test ve ateşleme sistemini geliştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından test edilen sistem büyük başarı elde etti.

Aydemir: “Sistemin doğrulama testleri başarıyla geçti”

Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir, Balıkesir Teknokent’te faaliyet gösteren KZ Mekatronik firmasının, Balıkesir Teknokent’te yürütmekte oldukları bir projesinin doğrulama testlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tesislerinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Aydemir, “Balıkesir Teknokent’te Savunma Sanayii üzerine Ar-Ge projeleri yürüten Firmanın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdiği ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nca desteklenen Uzaktan Su Altı Fünye Test ve Ateşleme Sistemi (USAS) projesinin bugün doğrulama fazı kapsamındaki yüzme, haberleşme ve suda patlatma testleri yapıldı. USAS’ın tüm teknik işlemleri beklenenin üzerinde bir başarıyla karşılaması ve tam puan alması bizleri Teknokentimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına gururlandırmıştır" diye konuştu.

Kalender: “Şubat 2023’te Deniz Kuvvetleri envanterine girebilir”

Proje hakkında bilgi veren firma genel müdürü Prof. Dr. Osman Kalender, USAS’ın herhangi bir ürünü ikame etme amacı olmadığını, tamamen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili birimlerindeki uzman personel tarafından belirlenen operasyonel ihtiyaçları karşılama amaçlı geliştirildiğini, denizdeki mayınların imhası amacı ile kullanılacağını ve Şubat 2023’te Deniz Kuvvetleri envanterine girmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Kalender, USAS’ta kullandıkları Data Linkinde KOSGEB Balıkesir Müdürlüğünce desteklenen diğer bir proje çıktısı olduğunu, böylece ürünün yüzde 100’e yakın bir oranda yerlileştirildiğini belirtti.