Bakan Yardımcısı Sayan: “Uzaydaki her gelişmeyi yakından takip ediyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, ““Uzaydaki her gelişmeyi yakından takip ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, “Düşük Yörünge Uyduları Üzerinden Genişbant İnternet Hizmeti Sunumuna İlişkin Çalıştay” programına katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada ülke olarak, uydu hizmetlerine yönelik düzenlemelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milli teknoloji hamlesi ekseninde sürdürüldüğüne dikkat çeken Sayan, “Kendi uydularımızın yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, yurtdışı menşeli firmaların ülkemize hizmet sunumunun da ülkemizde yatırım ve istihdama katkısı ile verilerimizin yurtiçinde kalması esası üzerine şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan, bu alanda yaptıkları çalışmaların altını çizdi. Bakanlık ve BTK olarak “Ülkemizi Uydu Yer İstasyonlarının Merkezi Haline Getirmek” amacı ile Türkiye Uydu Vadisi’ni kurduklarını hatırlatan Sayan, mevzuat ve düzenlemelere de dikkat çekti.

Uydu hizmetleri verilirken bazı şartlara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Sayan, “Sunulan hizmetin niteliği gereği, karasal şebekelerle rekabet edebilecek bir teknolojik gelişmeyi işaret etmeleri sebebi ile mevcut şebekelere etkisinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Hizmet sunmak istedikleri ülkelerin milli güvenlik, kamu düzeni, vatandaşların hakları, hizmet sunum koşulları gibi hususlar bakımından politik ve düzenleyici gereksinimlerine uygun hareket etmeleri de kaçınılmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan, bir de hatırlatma da bulundu. Bazı şirketlerin, sunmayı planladıkları hizmetlere yönelik, ödeme kabul ettiklerini belirten Sayan, “Malumunuz, ülkemizde hizmet sunan şirketler, BTK’nın resmi internet sitesinden yayımlanmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz tarafından gerekli düzenlemeler yapılarak hizmet sunabilecek şirketler web sitemizde ilan edildiğinde bu hizmetin verilebileceğini söyleyebiliriz. O nedenle vatandaşlarımızın konuya ihtiyatlı yaklaşmaları herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşımaktadır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.