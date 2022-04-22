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Bakan Yanık’tan çocuklara: “Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"nin açılışında, çocuklara seslenerek, “İstiyoruz ki sizler geleceğin bilim adamları olarak bugünden bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun, fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” dedi.

Bilim ve Teknoloji 22.04.2022, 12:55
Bakan Yanık’tan çocuklara: “Fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tekno Çocuk Festivali"nin açılışında, çocuklara seslenerek, “İstiyoruz ki sizler geleceğin bilim adamları olarak bugünden bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun, fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” dedi.

Bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana’ya gelen Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde düzenlenen ‘Tekno Çocuk Festivali’ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyanın ilk çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, “23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği dünyanın ilk çocuk bayramı. Biz de bu bayramı erkenden kutlamaya başladık. Bu bayramda burada Adana’da bizimle birlikte olan siz güzel çocuklarımız vasıtasıyla dünyanın bütün çocuklarının bayramını kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bu sene teknolojinin en eğlenceli ve en heyecan dolu haliyle kutluyoruz. Tekno-Çocuk Festivalimizde bugün robotik atölyelerimizden, yapay zekaya, oyuncak tırımızdan, sportif aktivitelere, şarkılara, konserlere kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Tekno Çocuk Festivalimizle istiyoruz ki sizler geleceğin bilim adamları olarak bugünden bu alandaki faaliyetlerinizi başlatmış olun, fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içinde olun” diye konuştu.

“Bütün dünyaya barış ve esenliği siz çocuklar getireceksiniz”

‘Çocuklar yarının umudu’ diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“23 Nisan günü ’Gazi Meclisimizin’ açıldığı gün. Ülkemizin en zor döneminde bağımsızlığımız için atılan en önemli adımlardan biriydi Meclisimizin açılması. Türk milletinin esareti kabul etmediğinin, azminin, kararlılığının ve en önemlisi ümidinin sembolüydü. Çocuklar da bizim ümidimiz. Yarınlarımızın, geleceğimizin adı. O yüzden Gazi Mustafa Kemal bu günü siz çocuklara armağan etti. Meclisimiz vatanımızın umudu, sizler de Meclisimize umut oldunuz. Sadece yurdumuza değil, bütün dünyaya barış ve esenliği siz çocuklar getireceksiniz. Ukrayna’dan ülkemize gelen bir grup kardeşlerimiz de aramızda. Onlarda birazdan etkinliklerimize katılacaklar.”

“Çukurova’mızın bir ferdi olmaktan daima onur duydum”

Adana’nın birçok sektörde öncü bir şehir olduğunu aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Belki bilmiyorsunuz ama Adana benim doğduğum şehir. Ülkemizin başta tarım ve sanayi olmak üzere birçok farklı sektörde başarılı olmuş, sanat, siyaset ve sporda önemli isimler yetiştirmiş büyük bir ili Adana. İnanıyoruz ki bilim ve teknolojide de aynı çıkışı yakalayabiliriz. Çukurova’nın zeki ve çalışkan insanları, üretecekleri yeni teknolojilerle Yaşar Kemal’in edebiyatta, Fatih Terim’in futbolda, Şener Şen’in sinemada yaptığını bilim ve teknoloji de yapacaktır. Sizlere güvenimiz tamdır. Ben de bu topraklarda yetiştim ve Çukurova’mızın bir ferdi olmaktan daima onur duydum” ifadelerini kullandı.

“Sizler, sizden sonraki neslin kahramanı olacaksınız”

Çocuklara hayallerinin peşlerinden gitmesi gerektiğini söyleyen Bakan Derya Yanık, “Sizler de hayallerinizin peşinden giderek mutlu olacağınız, tüm insanlara fayda sağlayacak işler yaparak, sizden sonraki çocukların örnek aldıkları kahramanlar olacaksınız. Gerçek bir süper kahramanlık ancak böyle olur. İçinde bulunduğumuz zamanın ruhu bilim, bilişim ve teknoloji tarafından şekillendiriliyor. 2000’li yıllardan sonra gitgide yükselen bir teknoloji çağının içinde yaşıyoruz. Bu nedenle, bakanlık olarak çocuk ve gençlerimizin bilim ve teknolojiyle bilinçli biçimde tanışmalarını, bu alanda üretken olmalarını, yeni fikirlerini, benzersiz projelerini hayata geçirecek bir bakış ile yetişmelerini çok önemsiyoruz” dedi.

“Yapabileceğinize inanarak o bilginin peşine düşeceksiniz”

Çocuklara teknolojik cihazları incelemeleri gerektiğini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

“Günlük hayatımızda işin içine kodlama ve yazılımın dahil olduğu onlarca ürün kullanıyoruz. Cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, arabalar, televizyonlar. Kısacası tüm akıllı sistemler ve elektronik aletler. Bunları merak ediyor ve inceliyorsunuz değil mi? Elimizdeki cihazları ya da kullandığımız programları incelemezsek, sistemlerini anlamazsak sadece tüketici oluruz ve hayatımız boyunca birilerinin bizler için hayatı kolaylaştırmasını bekleriz. Oysa ki Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Selçuk Bayraktar onlar başkalarının üretmesini beklemediler, kendileri çalıştılar, ürettiler. Bu kişiler, hepimiz için birer deniz feneri oldular. Sizler de bu süreçte kendinize sürekli şu soruyu soracaksınız ‘Nasıl yapılmış?’ Bir makine, bir cihaz, bir motor, bir taşıt nasıl yapılmış. Bunu merak ederek araştıracaksınız. Yapabileceğinize inanarak o bilginin peşine düşeceksiniz.”

Adana Valisi Süleyman Elban ise 23 Nisan’ın öneminden bahsederek, “Bu bayram bizim için çok kıymetli ve önemli bir bayram. Bu bayram etkinlikleri bakanlığımız tarafından çocuklarımızla teknoloji festivaline dönüştürülmesi, geleceğin doğru kurgulanması ve sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması anlamında çok güzel bir anlayışı temsil ediyor."

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise 23 Nisan 1920’de Türkiye Cumhuriyetinin kendi geleceğini belirlediğini tüm dünyaya haykırdığını söyledi.

Etkinliğe AK Parti milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve beraberindekiler stantları gezdi.

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