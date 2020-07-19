Bakan Varank: 'Yerli otomobil çevre dostu tesisten yollara çıkacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Türkiye'nin otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatının temel atma töreninde konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Yılların hayalinin Gemlik'te gerçeğe dönüşeceğini ifade ederek, "Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak. Heyecanlı ama bir o kadar da gururluyuz. Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi.

Bu atılımların hepsinin temelinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalar ve başlatılan projeler var. Böylece bir yanda kalkınmada sınıf atlarken, diğer yanda milletimizin refahını çok daha ileri noktalara taşıdık. Türkiye, hemen hemen her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip. Planlı sanayileşmeye ev sahipliği yapan, yurdun dört bir yanına yayılmış üretim altyapılarımız var. Parlak ve yenilikçi fikirleri yeşerten, sıfırdan kurduğumuz Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarımız var.

İşte bu kurulu altyapılar sayesinde dünya standartlarında bir yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini, hem de salgın döneminde, rekor sürede gerçekleştirebildik. Aşı ve ilaç alanındaki çalışmalarımızla, dünyada takip edilen bir ülke haline geldik. Savunma sanayindeki yüksek teknolojili ürünlerimizle, güçlü bir küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyoruz. Raylı sistemlerde büyük atılımların eşiğindeyiz. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. Hedefimiz, yüksek teknoloji üreten, hatta teknolojiye yön veren öncü ülkelerden birisi olmak” dedi.