Bakan Varank: "Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı"

Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42’nin İstanbul ve Kocaeli’deki okullarına başvurular başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni nesil kodlama yolculuğunun başladığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yazılım okulları için başvuruların başladığını açıkladı. Varank, “Beklenen gün geldi. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli’ye başvurular başladı. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile ortaya koyduğu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yazılımcı sayısını artırmak için yeni politikalar hayata geçiriyor. Türkiye Açık Kaynak Platformu, 2023’te 500 bin yazılımcı hedefine ulaşmaya yönelik olarak Bakan Varank’ın himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kuruldu. Platformda 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, STK, üniversite ve topluluk bulunuyor. Platformun yürütücülüğünü üstlenen Bilişim Vadisi ile yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkat çeken Ecole 42 arasında geçen mart ayında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Kocaeli Bilişim Vadisi ve İstanbul Vadistanbul’da iki yazılım okulu açılması kararlaştırıldı. Bu iki yazılım okulu, Ecole 42’nin küresel ağına katılan Türkiye’den ilk örnekler olacak. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) ortak güdümlü proje desteği, Evyap ve Gebze Ticaret Odası’nın katkılarıyla kurulan bu okullar, 7 gün 24 saat açık kalacak ve ücretsiz eğitim verecek.

42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor. UNIX, grafik programlama ve web programlamaya başlayan öğrenciler için müfredat derinleşiyor. Öğrenciler, sonraki aşamalarda Nesne Yönelimli Programlama, Mobil, İşlevsel Programlama, Web Güvenliği, Tersine Mühendislik, Kötü Amaçlı Kod, Çekirdek Programlama, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B gibi uzmanlık isteyen alanlarda çalışmalar yapabiliyor.

Yazılımcı olmak veya kodlama yetkinliklerini geliştirmek isteyen 18 yaş üzerindeki herkes “42istanbul.com.tr” ile “42kocaeli.com.tr” adresleri üzerinden başvuru yapabilecek.