Bakan Varank: (Uzaya gidecek Türk) “Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gönderilecek Türk vatandaşına ilişkin, “Adaylarımız aslında belli. Yakın zamanda da cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet geçen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknoloji Geliştirme Merkezinin (TEKMER) resmi açılış törenine katıldı. Törene Varank’ın yanı sıra SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Açılış töreninde konuşan Varank, yakın zamanda Cumhuriyetin 100. yılında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderileceğini hatırlatarak, “Orada bilimsel deneyler gerçekleştirecek. Bu Türk uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bize çok ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında çok ciddi testleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik. Bu manada ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye yüzüncü yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda en güzel şekilde temsil edecek. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.