Bakan Varank: “Ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara’da özel bir otelde yapılan “Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Bakan Varank, “Salgının kontrol altına alınmasından, aşı ve tedavi çalışmalarına insanlık olarak aynı gemide olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlattı. Uluslararası ticarette yaşanan arz sıkıntıları, bölgesel ilişkilerin kıymetini aslında bir üst seviyeye taşımış oldu. Tıbbi ve temizlik malzemelerinden gıdaya en temel ürünlere erişimde büyük sıkıntılar yaşandı. ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ sözünün ne manaya geldiğini tüm dünyayla beraber tecrübe ettik” diye konuştu.



“Aklı selim yeniden hâkim olur, kısır çatışmalar son bulur, dostluk ve işbirliğinin tüm insanlığın faydasına olduğu her kesim tarafından idrak edilir”

Bakan Varank, Türkiye olarak tüm kaynakları, komşularına, az gelişmiş coğrafyalardaki ülkelerle din, dil, ırk ve siyasi duruş gözetmeksizin azami ölçüde paylaşmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, “Umut ediyorum ki, yaşadığımız bu zorlu süreç geçmişin hatalarından ders çıkarmamıza, uluslararası ilişkilerde yeni ve temiz bir sayfa açmamıza vesile olur. Aklı selim yeniden hâkim olur, kısır çatışmalar son bulur, dostluk ve işbirliğinin tüm insanlığın faydasına olduğu her kesim tarafından idrak edilir. İşte böylesine kritik bir süreçte biz Türkiye olarak AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki işbirliği faaliyetlerimizi, uyum düzenlemelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“KOBİ’lerimiz için yaklaşık 1 milyar Avroluk finansman imkanı da oluşturduk”



Bakan Varank, Avrupa Birliği (AB) tarafından AB Öncesi Katılım Fonu (IPA) dönemlerinin kullanıldığı projeleri hatırlattı. Varank konu üzerine şunları kaydetti:

“Rekabetçi Sektörler Programının 2007-2013 yıllarını kapsayan I. döneminde, ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı, bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmayı ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde yürüttüğümüz “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” ile Hatay’dan Rize’ye Van’dan Kastamonu’ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon Avro bütçeli 46 projeleri destekledik. Ayrıca, yenilikçi teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırabilmek amacıyla 3 farklı finansal destek projesi geliştirdik. Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Projesi, Gelişen Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ve Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu vasıtasıyla KOBİ’lerimiz için yaklaşık 1 milyar Avroluk finansman imkanı da oluşturduk. Rekabetçi Sektörler Programının 2014-2020 yılları arası kapsayan II. dönemini ise "Rekabetçilik ve Yenilik” teması ile hayata geçirdik. Bu kapsamda da bugüne kadar yaklaşık 250 milyon Avro bütçeli 41 projeyi destekledik. Kapasite geliştirme alanındaki teknik destek projelerimize bu manada 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III döneminde de hız kesmeden devam edeceğiz. Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız.”



Bakan Varank, Avrupa Birliği’nin, 2050 yılında karbon-nötr bir kıta olmayı hedeflediğini anımsatarak, “Türkiye olarak AB’deki bu gelişmeleri yakından izliyor, ulusal mevzuatımızı ve teşvik sistemimizi AB ile uyumlu hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yeni dönemde yürütülecek Birlik programlarına katılmak ve AB Katılım Öncesi Mali fonlarının sanayimizin dönüşümüne katkı sağlamasını tetiklemek için Bakanlık olarak diğer bakanlıklarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte gerekli adımları zaman kaybetmeden atıyoruz. AB mevzuatıyla uyumlu Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğini, 1 Mart’ta Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirmiş olduk. Bu çerçeve yönetmelikle ürünlere yönelik Ekotasarım ve Enerji Etiketlemesi mevzuat çalışmalarını ülke olarak tamamlamış olduk” açıklamasını yaptı.



“Planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasına hayata geçiyoruz”

Hem Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum hem de yeni dönem Birlik Programlarına katılım amacıyla Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında mali yardım ve teknik destek proje hazırlıklarını başlattıklarını aktaran Bakan Varank, “Planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasına hayata geçiyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik Ulusal Eylem Planı ve Yol Haritası çalışmalarımız da şu anda devam ediyor. 2021-2027 döneminde AB’den sağlanacak Katılım Öncesi Fonlar ve AB Birlik Programlarına ulusal katılım noktasında tüm paydaşlarımızın hayretini görebiliyorum” ifadelerini kullandı.



“Ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz”

Bakan Varank, 1996 yılında kabul edilen Gümrük Birliği anlaşması başlayan ve her iki ülke tarafından da önemli kazanımlar elde ettiği ticari birlikteliğinin yeni dönemde çok daha ileri taşınacağına, karşılıklı doğrudan hız kazanacağına inandığını söyleyerek, “Elbette biz AB üyelik sürecine sadece şartlar gereği ya da ekonomik çıkar bakımından yaklaşmıyoruz. Avrupa Birliği’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti ve serbest ticarete dayalı değer yargıları bizim medeniyet değerlerimizle, anlayışımızla örtüştüğü için AB ile ortaklık kurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere, biz ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa’nın geleceğinin de Türkiye’ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye’nin üyelik sürecini AB açısından bir sınav olarak görüyoruz. Savunulan temel ilkelerin ne kadar özümsendiği, özellikle çok kültürlülük iddiasının ne kadar samimi olduğu, AB’nin önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı yaklaşımlarla ortaya çıkacak. Zaman zaman duraksamalar olsa da Türkiye olarak ilk adaylık başvurusu yaptığımız tarihten bugüne AB üyelik sürecimizden biz aslında hiç sapmadık” dedi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.