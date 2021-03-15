banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar faiz kararını bekliyor!
Dolar faiz kararını bekliyor!
Kartal'ın gözü finalde
Kartal'ın gözü finalde
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Bakan Varank: “Ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüne atıf yaparak, “Biz ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa’nın geleceğinin de Türkiye’ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye’nin üyelik sürecini AB açısından bir sınav olarak görüyoruz “ dedi.

Bilim ve Teknoloji 15.03.2021, 12:11
Bakan Varank: “Ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz”


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara’da özel bir otelde yapılan “Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Bakan Varank, “Salgının kontrol altına alınmasından, aşı ve tedavi çalışmalarına insanlık olarak aynı gemide olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlattı. Uluslararası ticarette yaşanan arz sıkıntıları, bölgesel ilişkilerin kıymetini aslında bir üst seviyeye taşımış oldu. Tıbbi ve temizlik malzemelerinden gıdaya en temel ürünlere erişimde büyük sıkıntılar yaşandı. ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ sözünün ne manaya geldiğini tüm dünyayla beraber tecrübe ettik” diye konuştu.


“Aklı selim yeniden hâkim olur, kısır çatışmalar son bulur, dostluk ve işbirliğinin tüm insanlığın faydasına olduğu her kesim tarafından idrak edilir”
Bakan Varank, Türkiye olarak tüm kaynakları, komşularına, az gelişmiş coğrafyalardaki ülkelerle din, dil, ırk ve siyasi duruş gözetmeksizin azami ölçüde paylaşmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, “Umut ediyorum ki, yaşadığımız bu zorlu süreç geçmişin hatalarından ders çıkarmamıza, uluslararası ilişkilerde yeni ve temiz bir sayfa açmamıza vesile olur. Aklı selim yeniden hâkim olur, kısır çatışmalar son bulur, dostluk ve işbirliğinin tüm insanlığın faydasına olduğu her kesim tarafından idrak edilir. İşte böylesine kritik bir süreçte biz Türkiye olarak AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki işbirliği faaliyetlerimizi, uyum düzenlemelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
“KOBİ’lerimiz için yaklaşık 1 milyar Avroluk finansman imkanı da oluşturduk”


Bakan Varank, Avrupa Birliği (AB) tarafından AB Öncesi Katılım Fonu (IPA) dönemlerinin kullanıldığı projeleri hatırlattı. Varank konu üzerine şunları kaydetti:
“Rekabetçi Sektörler Programının 2007-2013 yıllarını kapsayan I. döneminde, ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı, bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmayı ana hedef olarak belirlemiştik. Bu dönemde yürüttüğümüz “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” ile Hatay’dan Rize’ye Van’dan Kastamonu’ya 43 şehrimizde toplam 520 milyon Avro bütçeli 46 projeleri destekledik. Ayrıca, yenilikçi teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırabilmek amacıyla 3 farklı finansal destek projesi geliştirdik. Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Projesi, Gelişen Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ve Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu vasıtasıyla KOBİ’lerimiz için yaklaşık 1 milyar Avroluk finansman imkanı da oluşturduk. Rekabetçi Sektörler Programının 2014-2020 yılları arası kapsayan II. dönemini ise "Rekabetçilik ve Yenilik” teması ile hayata geçirdik. Bu kapsamda da bugüne kadar yaklaşık 250 milyon Avro bütçeli 41 projeyi destekledik. Kapasite geliştirme alanındaki teknik destek projelerimize bu manada 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III döneminde de hız kesmeden devam edeceğiz. Çok daha fazla girişimcimizin, bilim insanımızın birlik projelerinde yer almasının önünü açacağız.”


Bakan Varank, Avrupa Birliği’nin, 2050 yılında karbon-nötr bir kıta olmayı hedeflediğini anımsatarak, “Türkiye olarak AB’deki bu gelişmeleri yakından izliyor, ulusal mevzuatımızı ve teşvik sistemimizi AB ile uyumlu hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yeni dönemde yürütülecek Birlik programlarına katılmak ve AB Katılım Öncesi Mali fonlarının sanayimizin dönüşümüne katkı sağlamasını tetiklemek için Bakanlık olarak diğer bakanlıklarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte gerekli adımları zaman kaybetmeden atıyoruz. AB mevzuatıyla uyumlu Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğini, 1 Mart’ta Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirmiş olduk. Bu çerçeve yönetmelikle ürünlere yönelik Ekotasarım ve Enerji Etiketlemesi mevzuat çalışmalarını ülke olarak tamamlamış olduk” açıklamasını yaptı.


“Planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasına hayata geçiyoruz”
Hem Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum hem de yeni dönem Birlik Programlarına katılım amacıyla Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında mali yardım ve teknik destek proje hazırlıklarını başlattıklarını aktaran Bakan Varank, “Planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasına hayata geçiyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik Ulusal Eylem Planı ve Yol Haritası çalışmalarımız da şu anda devam ediyor. 2021-2027 döneminde AB’den sağlanacak Katılım Öncesi Fonlar ve AB Birlik Programlarına ulusal katılım noktasında tüm paydaşlarımızın hayretini görebiliyorum” ifadelerini kullandı.


“Ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz”
Bakan Varank, 1996 yılında kabul edilen Gümrük Birliği anlaşması başlayan ve her iki ülke tarafından da önemli kazanımlar elde ettiği ticari birlikteliğinin yeni dönemde çok daha ileri taşınacağına, karşılıklı doğrudan hız kazanacağına inandığını söyleyerek, “Elbette biz AB üyelik sürecine sadece şartlar gereği ya da ekonomik çıkar bakımından yaklaşmıyoruz. Avrupa Birliği’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti ve serbest ticarete dayalı değer yargıları bizim medeniyet değerlerimizle, anlayışımızla örtüştüğü için AB ile ortaklık kurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere, biz ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa’nın geleceğinin de Türkiye’ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye’nin üyelik sürecini AB açısından bir sınav olarak görüyoruz. Savunulan temel ilkelerin ne kadar özümsendiği, özellikle çok kültürlülük iddiasının ne kadar samimi olduğu, AB’nin önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı yaklaşımlarla ortaya çıkacak. Zaman zaman duraksamalar olsa da Türkiye olarak ilk adaylık başvurusu yaptığımız tarihten bugüne AB üyelik sürecimizden biz aslında hiç sapmadık” dedi.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

Yorumlar (0)
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 26 20