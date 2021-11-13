banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor

Bakan Varank: "Türkiye’de 2 milyon araç üretme kapasitesi var”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu (TOGG) ziyaret etti.

Bilim ve Teknoloji 13.11.2021, 10:27
Bakan Varank: "Türkiye’de 2 milyon araç üretme kapasitesi var”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu (TOGG) ziyaret etti.

TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi’ndeki teknik gezide milletvekilleri, Türkiye’nin otomobilini yakından inceledi. Komisyonun CHP’li Üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçerken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında komisyon üyeleriyle birlikte Vadi’de bulunan TOGG’un Kullanıcı Deneyim Merkezi’ne (UserLab) geçti.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı. TOGG CEO’su Karakaş, Gemlik’teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek “Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa’ya yakın Kocaeli’ne yakın” dedi.

Daha sonra Varank ve beraberindekiler, TOGG’un C segment SUV’unu inceledi. Bakan Varank’ın davetiyle komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçti. TOGG CEO’su Karakaş da Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Bakan Varank, daha sonra Türkiye’nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organize ettiği SAHA EXPO Fuarında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG’u ziyaret ettiklerini ifade ederek “Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye’nin otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

2022 yılının sonunda TOGG’un seri üretim bandından inmiş olacağını aktaran Varank, "Orada Sanayi Komisyonu’muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye’nin otomobili projesi Türkiye’de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye’de 2 milyon araç üretme kapasitesi var” diye konuştu.

Türkiye’nin dünyadaki ve Avrupa’daki en önemli oyunculardan biri olmasının yanı sıra otomotiv endüstrisinin dünyayla rekabet edebilir halde tutulması için mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapılması gerektiğini belirten Varank, “İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız” dedi.

Türkiye’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu ve küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası oluşturma hedefiyle ortaya çıkan TOGG2un 2022’in son çeyreğinden banttan indirilmesin hedeflendiğini hatırlatarak, “Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u olacak TOGG’un 2030 yılına kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik’te 1.2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek TOGG; elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkat çekiyor” diye konuştu.

Teknik gezide, Bakan Varank ile birlikte TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Partili üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık ile CHP’li Tahsin Tarhan, MHP’li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır yer aldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6