Bakan Varank: “Şu ortamı görseler yakaladığımız başarıda şaşılacak bir durum olmadığını anlayabilirler”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda olan Ankara Kalkınma Ajansı organizatörlüğünde Ankara’daki teknolojik geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, araştırma-geliştirme kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile iş birliği içinde düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, ATO Congresium’da gerçekleşti. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik katıldı.

İleri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için pazar alanı oluşturmayı hedefleyen etkinlikte sağlık teknolojisinden giyilebilir teknolojiye, savunma sanayiiden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki yerli ve milli projeler tanıtıldı.

“Girişimcilerimizle iş birliği içinde çalışmalarımıza tam gaz devam ettik”

TechAnkara Proje Pazarı etkinliğindeki konuşmasında 3 yıl önce Milli Teknoloji Hamlesi’nin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Bakan Varank, “Politikalarımızın genel çerçevesini oluşturan bu dokümanda biz 2023 yılında ülkemizden 10 tane unicorn girişim yani 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmayı hedef olarak belirlemiştik. Bunu duyan muhalifler ne yaptı biliyor musunuz? ‘Hayal görmeyin, Türkiye’den unicorn falan çıkmaz’ diyerek her zaman yaptıkları gibi bu ülke insanının ve gençlerinin potansiyelini küçümsediler. Ama biz onların artık alışık olduğumuz bu tavırlarına aldırış etmedik, girişimcilerimizle iş birliği içinde çalışmalarımıza tam gaz devam ettik” diye konuştu.

“Şu ortamı görseler yakaladığımız başarıda şaşılacak bir durum olmadığını anlayabilirler”

Türkiye’de 6 tane unicorn şirket çıkarıldığını ayrıca bu şirketlerin 2 tanesinin de decacorn olduğunu bildiren Varank, “Bu güzel gelişmelere içeride ve dışarıda büyük ilgi uyandırıyor. Küresel basın dünyanın en önemli finans ve ekonomi gazeteleri ‘Türkiye Avrupa’da teknolojinin nasıl yıldızı oldu?’ şeklinde manşetler atıyorlar. İlk kez böyle böyle bir durumla karşılaştıkları için doğal olarak şaşırmış olabilirler. Ama emin olun şu ortamı görseler yakaladığımız başarıda şaşılacak bir durum olmadığını çok net bir şekilde anlayabilirler” değerlendirmesinde bulundu.

“Verdiğimiz desteklerin yerini özel sektörün destekleri almaya başlayacak”

Girişimcilik sektörünün yakaladığı ivmeye dikkati çeken Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da verdiği desteklere vurgu yaptı. Varank, “Özel sektör de artık bu alanların ne kadar faydalı, etkili ve kar getiren alanlar olduğunu da yavaş yavaş anlamaya başladı. Bizim bu verdiğimiz desteklerin yerini özel sektörün destekleri almaya başlayacak. Bizzat yatırımcılar artık girişimcilerin peşinden koşmaya başladı ve bu ivme gittikçe devam edecek” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ise verilen destekleri belirterek, “Bugün teknoloji onuncu kez değere dönüşüyor. Ankara Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Ankara’nın beşeri sermaye potansiyelinin farkında ve bilginin resme dönüştüğü Başkentte bu varlığı katma değere dönüştürmek için çalışıyor. Ankara Kalkınma Ajansı güncel değerlerle şimdiye kadar mali destek programları ile 514 projeye 474 milyon, fizibilite destekleriyle 116 projeye 26 milyon, teknik destekler ile 485 projeye 21 milyon, güdümlü proje destekleriyle 12 projeye 122 milyon, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programlarıyla 8 projeye 8 milyon olmak üzere toplamda bin 135 projeye 656 milyon kaynak aktarmıştır” diye konuştu.

Çelik konuşmasına şöyle devam etti:

“TechAnkara Proje Pazarı’na katılan, ticarileşen girişimcilerin aldıkları yatırımlar ile son bir senedir fon bulucu ile ortak yaptığımız kitle fonlama sistemi içerisinde yatırım turuna çıkan ve yatırım turunu başarıyla tamamlayan girişimcilerin aldıkları yatırımları da değerlendirdiğimizde Ankara Kalkınma Ajanası’nın şimdiye kadar 1 milyar liranın üstünde Ankara’daki ekosisteme katkı sağladığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu yıl proje pazarımıza 268 başvuru yapıldı. Bunlar içerisinden 100 proje sergilenmeye değer bulundu. Bu sene ilk 100’e seçilen ve burada projelerini sergileyecek olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

Bakan Varank konuşmasının ardından TechAnkara Projesi Pazarı’nda ilk 100’e giren projelerin stantlarını gezerek bilgi aldı.