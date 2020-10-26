Bakan Varank: “Global markaların uzak doğudan uzaklaştığı fırsatı iyi değerlendirmeliyiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, global markaların uzak doğudan uzaklaşmaya başladığını belirterek, “Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif ve biz bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme ile Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) destek verdiği projeleri yerinde görmek için Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli OSB’de düzenlenen toplantıda Denizlili iş adamlarıyla bir araya geldi. Korona virüs salgını ve Bakanlığının çalışmalarını değerlendiren Varank, Denizli’de hayata geçirilen, devam eden ve hedeflenen projelerle hakkında bilgiler paylaştı.

Korona virüs salgınının 2020 yılına damgasını vurduğunu belirten Bakan Varank, “Tek bir virüsün hem insan hayatını, hem de ekonominin dinamiklerini bir anda nasıl yerle bir ettiğini gördük. Yaşadığımız bu küresel salgın, dünyadaki bütün dengeleri derinden sarstı. Türkiye, böylesine zorlu bir dönemi, çok profesyonelce, büyük bir dikkatle yönetiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, Bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasına müsaade ettik. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi programlarla, milyonlarca vatandaşımıza yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdik. Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Tabi bu politikalar meyvelerini veriyor. Dış talepteki canlanmayla birlikte, hazirandan itibaren piyasa kendine gelmeye başladı. Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim; Eylül ve Ekim performansı, pandemi öncesi dönemin dahi üzerinde. İmalat sanayinde; hem üretim hem de ihracat oldukça güçlü seyrediyor. Ülkemizin her tarafında yeni yatırım talepleri de yükselmeye devam ediyor. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde” diye konuştu.

“Türkiye’nin fırsatı değerlendirmesi gerekiyor”

“İnşallah Türkiye, yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020’yi asgari hasarla atlatacak” diyen Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Finansal piyasalardaki oynaklıklar, iş yapma biçiminizi etkilememeli, şevkinizi asla kırmamalı. Bilakis, dış piyasalara daha fazla yönelmeli, yeni pazarlar keşfetmenin yollarını bulmalısınız. Tedarikçilerinizle birlikte büyümeye odaklanın. Bakınız, global markalar uzak doğudan uzaklaşmaya başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif. Bizim bu fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Üretim altyapılarımız güçlü ve zengin, işgücümüz becerikli, inovasyon kabiliyetlerimiz oldukça çeşitli. Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, acaba yarı yolda kalır mıyım endişesini taşımıyor. Hatta dün bununla ilgili bir haber vardı, siz de denk gelip okumuş olabilirsiniz. Boeing’in ülkemizde yerel tedarikçileri var. Ünlü bir kola firması, meyve suyu konsantresini bizden alıyor, hatta diğer ülkelerin de Türkiye’den alması için aracı oluyor, lojistik detaylara kadar takip ediyorlar. Hindistan karantina ilan ettiğinde, Cargill, trafo yağı üretimini Türkiye’ye kaydırdı. Yazılımda dünyanın ilk 10 şirketinden biri olan Micro Focus, Ankara merkezli gencecik bir start-up’ı satın aldı. Bu satın almada Türkiye; İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Günü birlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp, yaşadığımız dönemin sunduğu fırsatlara odaklanmamız gerekiyor. Yerli katma değeri daha da artırıp, küresel lige daha sıkı eklemlenme zamanı. 2021 yılında Bakanlığımız Allah’ın izniyle çok daha güçlü olacak.”

“Denizli örnek bir başarıya imza attı”

Denizli’de bu yıl 2019’a göre yüzde 18’lik bir artışla 232 yeni sanayi tesisinin üretime geçtiğine işaret eden Bakan Varank, “Eylül ayı ihracatı da gayet iyi durumda. Denizli geçen seneye göre yüzde 16 buçukluk artışla, 323 milyon dolar ihracat hacmini yakaladı. Bunun 125 milyon doları, hazır giyim ve konfeksiyondan geliyor. Yani Denizli, reel sektörde, üretimde, salgının yaralarını çok hızlı sarabilir, örnek bir başarıya imza attı. Bakanlığımızın bugüne kadar Denizli için yaptıkları, aslında gelecekte yapacaklarımıza da ışık tutuyor. 8 senede 10 milyar liranın üzerinde özel sektör yatırımına teşvik verip, 13 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını sağladık. KOSGEB programlarından 8 binin üzerinde KOBİ’miz faydalandı. Denizli OSB ile Deri İhtisas ve Karma OSB’ye bugüne kadar cari fiyatlarla 112 milyon lira kredi desteği verdik. Pamukkale Teknokent’i kurup, 10 milyon liranın üzerinde hibe katkısı sunduk. Kalkınma Ajansımız Denizli’de bugüne kadar 378 projeyi destekledi. Şehir içindeki deri işleme tesislerinin OSB’ye taşınmasını sağladık. Bu sayede işletmeler; daha iyi koşullarda çalışmaya ve rekabet güçlerini artırmaya başladı. Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşmayı desteklemek için, Ticaret Odası bünyesinde Tekstil Tasarım Merkezi kurduk. Bugün ziyaret edeceğimiz DOSTEK meslek lisesinin, makine ekipman altyapısını modernize ettik” şeklinde konuştu.

“Laodikya, Türkiye’de bir ilk olacak”

Denizli turizmini daha da geliştirmek için çok önemli bir adım attıklarının altını çizen Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Laodikya Antik Kentini restore ediyoruz. Halihazırda kiliseye ulaşımı sağlayan sokakları ve kilisenin çatısını bitirdik. Böylece bu yapı, mevsim koşullarından bağımsız sürekli ziyarete açıldı. Restorasyondan önce yılda 40 bin civarında olan ziyaretçi sayısı, restorasyon sonrası yıllık ortalama 200 bin ziyaretçiye ulaştı. Şimdi de Laodikya’daki 2200 yıllık tiyatroyu restore ediyoruz. Biliyorsunuz dünyada antik tiyatro sayısı çok az. Anadolu bu açıdan çok zengin ve şanslı bir coğrafya. Laodikya Batı Tiyatrosu Projesi sayesinde 98,5 metre çapında bir antik tiyatroyu ayağa kaldırmış olacağız. Bu Türkiye için de bir ilk. Projenin mart 2021’de tamamlanmasıyla birlikte, Denizli, çok önemli tarihi ve turistik muhteşem bir eseri dünyayla buluşturacak.”

“Denizli’ye bir bilim merkezi kurmak istiyoruz”

Denizli’ye güzel haberlerle geldiğini ifade eden Bakan Varank, Denizli için hayata geçirmeyi planladıkları yeni projelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kalkınma ajansımızın hala başvuruları almaya devam ettiği bir proje çağrısı var. Kamu kurumları, belediyeler, odalar ve özel sektör işletmeleri Denizli’mizin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek projeleriyle; 20 kasıma kadar ajansımıza başvurulabilirler. Denizli’ye bir bilim merkezi kurmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle ön protokolü imzaladık. 3 ay içinde resmi başvuruyu bekliyoruz. 7’den 70’e herkesi cezbedip, Denizli’ye yakışacak bir Bilim Merkezi olsun istiyoruz. Elbette atölyeler olacak, sergilerin konseptlerini birlikte belirleyeceğiz. Temalardan birinin özellikle Denizli’ye ait olmasını planlayacağız. Bir diğer proje de Mesleki Eğitim ve Test Merkezi. Ajans desteğiyle hayata geçirmeyi planladığınız bu projenin detaylarını okudum. İnşallah 2021 yılında, bu alanda da somut adımlar atılacak. Ayrıca Denizli sanayinin gözbebeği sektörleri olan; tekstil, makine, gıda ve içecek imalatına yönelik kurumsallaşma ve dijital dönüşüm konularında teknik ve mali destekler vereceğiz. Makina ihtisas OSB’yi de çok önemsiyorum. Bu proje Denizli Sanayisine çağ atlatacak bir proje olacak.”