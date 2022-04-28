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Bakan Varank: “Gençlerle, sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk, animasyonu konuştuk“

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin fikirlerini almak ve bakanlık ile ilgili düşüncelerini öğrenmeyi istediğini belirterek, “Gençlerle, sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk, animasyonu konuştuk, Türkiye’yi nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz, onların fikirlerini dinledik” dedi.

Bilim ve Teknoloji 28.04.2022, 11:43
Bakan Varank: “Gençlerle, sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk, animasyonu konuştuk“

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin fikirlerini almak ve bakanlık ile ilgili düşüncelerini öğrenmeyi istediğini belirterek, “Gençlerle, sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk, animasyonu konuştuk, Türkiye’yi nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz, onların fikirlerini dinledik” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan ayında gençlerle farklı konseptlerde buluşmaya devam ediyor. Bakan Varank’ın Ramazan buluşmalarındaki son durağı, Türkiye’nin en büyük animasyon ve ses stüdyosu olan ISF oldu. ISF Studios’ta daha önce hiç tanımadığı gençlerle sosyal medya aracılığıyla buluşan Varank, gençlere sevilen çizgi film Rafadan Tayfalı, son dönemin sevilen türküsü Samsak Döveçli keyifli bir akşam yaşattı. Varank, animasyon, tasarım ve oyun meraklısı gençlerle birlikte stüdyoda incelemelerde bulundu. Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle ISF’de bir akademi kuracaklarını açıklayan Varank, online eğitimler de verecek akademinin animasyon sektörüne insan kaynağı sağlayacağını kaydetti.

Stüdyoda iftara davet

Varank’ın “Animasyon, oyun ve tasarıma meraklı mısınız? Pazar akşamı (24 Nisan) Ankara’da, Türkiye’nin en çok izlenen animasyon filmine imza atan dijital ses ve görüntü stüdyolarında beraber iftar yapmak ister misiniz? Katılmak isteyenler bölüm ya da mesleklerini cevaba yazmayı unutmasın” mesajı üzerine farklı şehirlerden gençler Ankara’da buluştu. Buluşmanın adresi, 8 yıldır yayınlanan çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın üretildiği ISF Studios oldu. Bakan Varank, çizgi dizinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan’ın ev sahipliğindeki ziyarette eşi Esra Varank ve gençler ile birlikte animasyon üretim süreçlerini yerinde inceledi. Varank ve beraberindekiler daha sonra iftar açtı. Bakan Varank, iftarın ardından gençlerle sohbetinde Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla ISF ile iş birliği yapacaklarını kaydederek kurulması planlanan akademide eğitim alanlara destek vereceklerini söyledi. Akademinin sektörün fabrikası gibi çalışacağını ifade eden Varank, burada verilecek yüz yüze ve online eğitimlerden mezun olan gençlerin sektöre kazandırılacağını vurguladı.

Staj imkanı

Varank, davete katılan öğrencilerin stüdyoya stajyer olarak gelebileceği sözünü Fidan’dan aldığını aktararak stüdyonun ses sanatçılarına da açılacağını aktardı. Gençlerin bir sorusu üzerine çip tasarımının niş bir alan olduğunu anlatan Varank, Türkiye’nin ilk yerli ve mili olarak tasarlanmış işlemcisi olan Çakıl’dan bahsetti.

Hayatin her alanina dokunuyoruz

Varank, bakanlığının ilkokuldan geleneksel girişimciye kadar her yaştaki bireye yönelik faaliyetleri bulunduğunu ifade ederek “İlkokuldaki çocuklarımızı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile buluşturuyoruz. KOSGEB ile bir iş yeri açmak isteyen geleneksel girişimcileri destekliyoruz. Hayatın her alanına dokunan bir bakanlığız” dedi.

Samsak Döveç’li mini konser

Gecede, Elif Buse Doğan mini bir konser vererek iftara gelen misafirlere sürpriz yaptı. Doğan, ilahilerden halk müziği bestelerine kadar birçok eser seslendirdi. Doğan, Kütahya Tavşanlı’nın popüler olan türküsü Samsak Döveci’nin farklı versiyonlarını da beraber seslendirdi. Varank ve Doğan, türküye adını veren sarımsak döveci ile poz verdi. Konserin ardından Bakan Varank, Elif Buse Doğan’a TEKNOFEST montu hediye etti. Doğan’ın İstanbul’daki son TEKNOFEST’e kalabalık nedeniyle giremediğini belirtmesi üzerine Varank, kendisini bu sene Samsun’da yapılacak TEKNOFEST’e davet etti. Programda ayrıca, Rafadan Tayfa karakterlerinden Hayri ve Kamil’in, Varank ve katılımcılara Osmanlı şerbeti ve allı güllü macun ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

“Sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hiç tanımadığı gençlerle iftar buluşmaları yaparak hem gençlerin fikirlerini almayı hem de bakanlık ile ilgili düşüncelerini öğrenmeyi istediğini belirterek “Ramazan ayının son organizasyonunda son iftar davetini de özellikle animasyon, tasarım, oyun sektörüne ilgi duyan gençlerle yaptık. Gençlerle, sektördeki arkadaşlarımızla oyunu konuştuk, animasyonu konuştuk, Türkiye’yi nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz, onların fikirlerini dinledik” ifadelerini kullandı.

“Oyun sektörünün geldiği noktadan gerçekten memnunuz”

ISF stüdyolarının Türk kültürüne de hizmet eden çok ciddi bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Varank, “Burada animasyon, diziler ve sinema filmleri üretiliyor. Aynı zamanda seslendirmeyle ilgili ses stüdyosu olarak da çok ciddi ve kaliteli işlere imza atılıyor. Son dönemde oyun sektörünün geldiği noktadan gerçekten memnunuz. Şirketlerimiz çok ciddi katma değer üretiyorlar. Yurt dışından çok ciddi yatırımcılar oyun sektörüne, firmalarımıza ciddi yatırımlar yapıyorlar. 2021 yılında dünyada oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu” diye konuştu.

“Bölgesel kalkınma da bizim gündem maddelerimizden bir tanesi”

Varank, bakanlık olarak hayatın her alanına dokunan projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “2 gün önce Karaman’daydık. Divle Obruk Peyniri diye bir peynirleri var. Peyniri yapıp tuluma basıp mağaraya koyuyorlar. 4 ay bekletiyorlar. O mağaranın altyapısına da Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak Kalkınma Ajansı eliyle destek vermişiz. Bana yazıyorlar sosyal medyadan. ‘Ya senin peynirle ne işin var?’ diye. İşte onu açıklamak istiyorum. Bölgesel kalkınma da bizim gündem maddelerimizden bir tanesi” dedi.

”Kalkınmada birinci sorumluluk bizde”

Hayatın her alanına dokunduklarını bildiren Varank, “Göbeklitepe’nin çatısını Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak nano malzemeden bir membranla biz kapladık. Türkiye’yi kalkındırma mücadelesi veriyorsak birinci sorumluluk bizim bakanlığımıza düşüyor” ifadelerini kullandı.

”Gençlerin Türk müziğiyle yetişmesini önemsiyoruz”

Varank, Elif Buse Doğan’ın seslendirdiği eserlerle iftar sonrası keyifli bir vakit geçirdiklerini anlatarak “Gençlerin türküyü önemsemelerini, kendi kültürümüzün müziğiyle yetişmelerini, kendi kültürümüzün müziğinden haberdar olmalarını önemsiyoruz. Aslında ISF stüdyoları Türk kültürüne hizmet eden çok ciddi işlere imza attı. Böyle bir stüdyoda Türk halk müziğinden eserler dinlemek, bunun yanında ilahiler dinlemek farklı bir tecrübe oldu. Samsak Döveci sürprizi de gözlerinden gördüğüm kadarıyla, bütün misafirlerimizin hoşuna gitti” değerlendirmesine bulundu.

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