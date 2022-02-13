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Bakan Varank: “Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine dur dememiz lazım”

Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavının yapıldığı Ankara’da gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine dur dememiz lazım. Bunun yolu da fosil yakıtlardan değil yenilenebilir enerjiden geçiyor” dedi.

Bilim ve Teknoloji 13.02.2022, 13:47
Bakan Varank: “Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine dur dememiz lazım”

Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavının yapıldığı Ankara’da gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine dur dememiz lazım. Bunun yolu da fosil yakıtlardan değil yenilenebilir enerjiden geçiyor” dedi.

Gençlerin, teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlaması için hazırlanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavları 27 il ve 38 merkezde devam ediyor. Proje ile yakından ilgilenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keçiören’deki Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 3. faz sınavlarının yapıldığı salonu gezerek, gençlerin heyecanına ortak oldu. Salonda öğrencilerle başarılar dileyen Bakan Varank daha sonra basın açıklamasında bulundu. Projeyi önemsediklerini belirten Varank, velilere çağrıda bulunarak çocuklarını Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne getirmelerini istedi.

“Deneyap projesi Türkiye’de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek üzere kurgulanmış bir projemiz”

Deneyap projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Deneyap projesi Türkiye’de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek özellikle bu alanlardaki gençlerin iştiyakını azaltmak ve onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulanmış bir projemiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk 100 günlük programında bu projeyi ilan etmiştik ve 2023’ün sonuna kadar Türkiye’de 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağımızı ilan etmiştik. İlk 2 fazda 30 şehrimizde teknoloji atölyeleri kurduk. Burada ortaokul seviyesindeki ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerde eğitimler alıyorlar. O kapsamda da bu dönemde 27 farklı şehirde 36 tane daha Deneyap Teknoloji Atölyesi açıyoruz. O atölyelerde okuyacak öğrencilerimizi de bu sınavlarla belirliyoruz. Sınavlar iki aşamalı oluyor. Öncelikle öğrenciler bir e-sınava olarak öğrenciler yazılı sınava giriyor. Yaklaşık 80 bin öğrencimiz sınava girdi. Bu sınavda başarılı olan yaklaşık 16 bin öğrencimizde ikici aşama dediğimiz bu uygulama sınavına giriyorlar” ifadelerini kullandı.

Atölyelerin öğrencilere birçok açıdan fayda sağladığını söyleyen Bakan Varank, “Burada okuyan öğrencilerimiz kritik düşünmeyi, eleştirel düşünmeyi, kendini daha ifade edebilmeyi öğreniyorlar. Bu manada da öğrencilerimize önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.

“Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine dur dememiz lazım”

Bu seneki Deneyap uygulama sınavında iklim değişikliğine dikkat çekmek istediklerini söyleyen Varank, “Dünyayı sürdürülebilir kılmak için iklim değişikliğine dur dememiz lazım. Bunun yolu da fosil yakıtlardan değil yenilenebilir enerjiden geçiyor. İşte bu uygulama sınavında biz öğrencilerimize rüzgar enerjisini kullanabilecekleri bir tasarım yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Bu sene TEKNOFEST’te Deneyap Atölyelerinin ilk mezunlarının olacağını söyleyen Varank, velilere seslenerek çocuklarını Deneyap Atölyelerine getirmeleri çağrısında bulundu. Öğrencilerin projelerini hazırladığı stantları tek tek dolaşarak başarılar dileyen Bakan Varank, jüri üyeleri ile birlikte projelerini anlatan öğrencileri dinleyerek sınava giren öğrencilere hediye verdi.

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